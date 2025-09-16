主人欠千萬後出走　狸花貓淪為法拍品　全網瘋搶有人出四位數贖身

一名飼主因為欠銀行千萬債務跑路，結果他的不動產淪為法拍物不說，就連寵物貓都成了法拍物，不少網友想救貓咪的命，便有人出到8000多元人民幣的高價想要買下貓咪，如此奇特的現象吸引不少網友討論。



綜合陸媒報導，大陸揚州經濟技術開發區法院近日在阿里資產拍賣網上發佈了一則特殊的法拍公告，引發熱烈討論，法拍物品竟是一隻雄性狸花貓，起拍價500元人民幣，市場估價則為714元人民幣，由於實在是太過離奇，法拍公告一貼出立即吸引大批網友關注，截至8月17日晚間已有70人報名競標，超過500人設定提醒。

被拍賣的狸花貓（阿里拍賣）

根據公告內容顯示，這隻狸花貓自2022年出生後便因主人財產遭法院查封而被寄養在寵物店，目前健康狀況良好，已打過兩劑疫苗但尚未絕育。由於飼主欠債金額高達新台幣數千萬元，其名下不動產都被抵押，因此法院依法將其寵物貓列為可處分的財產進行法拍。

公告顯示，首次拍賣將於2025年9月3日上午10時至4日上午10時進行，若流標將於9月15日至16日再辦二拍，許多愛貓人士不忍狸花貓淪為法拍物品，不斷相繼出高價想要買下狸花貓，截至截稿為止見到最高的拍賣價格為8000元人民幣，出乎不少人意料。

不少網友也很疑惑為什麼連寵物都能法拍，當地律師指出，根據大陸民法相關規定，寵物屬於個人財產，法院可依法拍賣債務人財產清償債務，這也不是大陸第一次出現活體法拍物，過去也曾經有牛、羊、豬跟鱷魚都被列為法拍物品，只是相對這樣的案例非常少。

