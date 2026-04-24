深圳愛心粥店派免費早餐8年　義工每早4點起床　送出200萬個饅頭

在深圳這座以「速度」聞名的奇蹟之城裏，你有沒有感受過一種直抵人心的「温度」？



當晨曦漫過深圳的高樓街巷，位於光明區馬田街道新莊社區的一家粥店，早已飄起了濃郁的粥香。八年來，這縷煙火氣準時升起，熬出的不只是暖胃的一粥一飯，也盛滿了這座城市對平凡人的尊重。

位於深圳光明區馬田街道新莊社區的愛心粥店，食客正在排隊。（深圳報業）

凌晨四點的共同約定：一盞燈 一群人

凌晨的深圳，星光還未散盡，愛心粥店裏燈光已經亮起。幾位紅馬甲的身影在煙火中忙碌——洗菜、切菜、熬粥，動作嫺熟麻利。他們的身份各不相同，有退伍老兵、退休教師，也有利用課餘時間趕來的學生。來自天南海北、紮根深圳奮鬥的他們，因為一碗粥而相聚在這間小小的粥舖裏。

街坊義工8年風雨不改 8年堅持只為弱勢群體吃飽▼▼▼

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早上七點，第一批「客人」準時出現：穿着橙色工服的環衛工人、周邊社區的老人，偶爾也會有生活暫時遇到困難的年輕人。「來這裏五六年了，每天都來，粥和菜的味道很合我們的胃口。」排隊現場，一名住在附近的老人對記者說。不遠處，一名環衛工人也連連點頭，這是她每天清晨的「固定打卡點」。

這家愛心粥店於2017年10月創立，地址位於深圳市光明區馬田街道南莊振明路，由兩位在深圳打拼二十年的河南女企業家發起。「她們得知老家河南有不少為環衛工人、老人提供免費早餐的點位，便萌生了在深圳開愛心粥店的想法。」本地社區的老骨幹麥德安在接受記者採訪時說道。他退休後便一直在這裏做義工，見證了這家粥店從誕生到發展的全過程。

這份源於民間的樸素初心，與深圳這座城市的友善底色、包容氣質不謀而合，也從這裏開啟了一段跨越八年的城市愛心接力。

粥暖人心：「只要來了 都可以吃」

隨着粥店順利運營，越來越多熱心市民主動加入志願服務隊伍。其中，有一名來自湖南的企業家謝炎田，他目前是新莊愛心粥店的總負責人。謝炎田曾經因為腦中風在北京接受治療，一天清晨在街頭看到「一個個黑點一般」的環衛工人，當時便暗自決心，一定要為這些辛苦生活的人們做點什麼。這份忙碌的公益事業也帶給他意外的回饋，他的妻子唐娟說，幫助別人帶來的滿足感，對他的病情好轉起了很大作用。

我們就是廣泛給有需要的人服務，只要來了，就可以吃。 謝炎田

這句樸素的承諾，讓人想到「來了就是深圳人」的城市宣言。據了解，愛心粥店主要服務周邊社區的環衛工人、老人，也向建築工人、流浪人士和其他所有需要幫助的群體敞開大門。

「我1993年來深圳闖蕩，也有十分困難的時候。那時候如果有人能給這樣一碗粥，不知道有多開心。」正因如此，他更懂一碗熱粥對於普通勞動者、困難群體的意義。

在深圳，善意從來都是一場雙向奔赴的温暖旅程。粥店的牆上，掛着一封醒目的感謝信，這背後是一位「銀髮」志願者的故事：68歲的聞一燕曾經是江西老家重點中學的老師，去年在深圳意外摔傷骨折住院，粥店志願者們得知後，自發排班，每天細心調配粥品送到病房。「讓我特別感動的是，粥舖的家人們還陪同我做了各項檢查，在最脆弱的時候給了我希望。」身體康復後，聞老師第一時間回到了志願者隊伍，回饋這份鄰里相助、老有所依的温情。

每天凌晨四點的鬧鐘，是所有志願者們共同的約定。「早上也起不來，真想多睡一下。」謝炎田坦誠地說。「但時間一到，你看外面老人都坐那等了，哪還好意思不來？」這份由責任和温情鑄就的默契，讓這個特殊的「小家」，在每一個清晨準時為這個社區亮起一盞暖燈。

從「被照亮」到「成為光」：愛心的傳遞

公開透明的自主運營，加上多年積累的信任，成了這家粥店能堅持八年多的「生命線」。

作為深圳民間公益的暖心樣本，這家愛心粥店堅守着公開透明的運營準則。據謝炎田介紹，愛心粥店的運營經費來源於社會愛心人士、愛心企業的捐款。每年中秋、端午、臘八等節日，粥店會在微信群發起自願「接龍捐款」，捐款明細線上公示、線下紅榜張貼。店舖不僅聯動本地基金會凝聚公益力量，志願者們也會發動身邊資源，讓來自各行各業從業者的點滴愛心匯聚，共同守護這份城市温情。

愛心粥店主要服務周邊社區的環衛工人、老人，也包括建築工人、流浪人士。（掌上衡陽）

2021年，在新莊社區黨委的支持下，愛心粥店從光明區南莊振明路遷至同富漢海達工業園，店面寬敞了不少，報名來做志願者的人也越來越多。同年，為了解決雨天送餐難題，粥店還募捐購置了一輛專用送餐車，為愛心之路遮風擋雨。

如今，這家愛心粥已從一家店面拓展至3個服務點，每天為超300名有需要的群眾提供免費早餐。根據粥店統計，截至2026年1月，粥店累計服務超223萬人次，發放饅頭超204萬個，志願者服務超2.5萬人次、7.6萬小時……一串串數字，記載着愛心的分量。

粥店裏有個叫「細輝」的小夥子，大家都對他印象很深。據了解，細輝是一名持有殘疾人證的智力障礙者，平時總會在粥店幫忙打掃、幹活。細輝從一開始的沉默寡言，到後來能和人順暢交流，也能有條理地完成分內事。每一步變化雖小，卻都是他走向社會、融入生活的重要腳印。

細輝的轉變，讓謝炎田萌生了一個新的想法：不僅要「雪中送炭」，給有需要的人提供一碗果腹的熱粥，更要為困難群體搭建自立自強的平台。

如今，這間粥店每天仍在凌晨四點準時亮燈。備料、熬粥、出餐，一切與八年前並無二致，只是來來往往的人更多了：有人在這裏吃了第一頓熱飯，也有人在這裏第一次成為志願者。

從最初一處街邊小店，到如今延伸出的多個服務點，這裏記錄的不只是被幫助的人數，也包括不斷加入的普通人——他們在不同的人生階段走進來，又以各自的方式留下來。粥店沒有設定明確的門檻，也沒有複雜的規則。對許多人來說，這裏更像一個可以停下腳步的地方：一碗熱粥，一段短暫的停留，一種被看見的感覺。

在一座以效率著稱的城市裏，這樣的存在並不顯眼。但八年的時間，讓它慢慢成為周邊社區的一種日常：有人習慣清晨來這裏吃一頓早餐，有人習慣在這裏做一件力所能及的小事。

燈每天都會亮起，也會有人繼續接替站在灶台前。至於這間粥店會走多遠，沒有人給出答案。但至少在每一個清晨，它都在那裏。

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