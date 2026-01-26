恒基x博愛中環海濱慈善跑　5000跑手為大埔火災重建等籌款

由博愛醫院主辦、恒基兆業地產集團冠名贊助的「恒基x博愛中環海濱慈善跑2026」，周日（1月25日）於中環海濱圓滿舉行，吸引約5,000名跑手參與，共同為「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍項目」及「大埔火災重建及支援項目」籌款，並推廣運動健康與傷健共融文化。



羅淑佩：賽事途經多個景點、盡覽維港風光

文化體育及旅遊局局長羅淑佩、海濱事務委員會主席何文堯、「慈善動力之星」職業拳擊手曹星如、「活力共融之星」視障運動員梁小偉，以及三料影帝林家棟等名人明星出席活動，大會亦邀得多位長者及接近30位輪椅選手參與賽事，共同彰顯傷健共融及長幼同樂精神。

羅淑佩起步禮致辭時表示，賽事路線途經中環心臟地帶多個景點和地標，包括中環海濱賽道，是港島海濱走廊最受歡迎的其中一段。隨着北角東岸板道東段於上月29日正式啓用，長達約13公里海濱走廊已全線開通，由堅尼地城貫通至筲箕灣，可盡覽維港的美麗風光。沿途設有共享徑、階梯式座位、遊樂空間、健身設施、釣魚平台等，滿足市民的不同需要。

接近30名輪椅選手參加1公里輪椅體驗組，堅持完成賽事，充分彰顯共融精神。（主辦方提供圖片）

設「一公里輪椅體驗組」等項目

於頒獎禮上，博愛醫院董事局主席黃曉君致辭時稱，博愛一直致力建設共融社會，今年更特別邀請特殊需要與殘障人士一同參與，包括特殊學習需要學童、視障跑手以及他們的領跑員。另外亦設立「一公里輪椅體驗組」，讓輪椅使用者都能夠感受慈善跑樂趣。博愛醫院特別感謝冠名贊助商恒基兆業地產集團的鼎力支持，讓慈善的影響力深入社區每一個角落。

活動設10公里、3公里及1公里賽事，包括個人賽、企業及團體組、親子組及輪椅體驗組。大會更新設1公里「領袖盃」，邀請政商社及傳媒代表參與，活動由10公里賽揭開序幕。

立法會議員、恒基兆業地產執行董事黃浩明參與10公里賽事，與跑手齊齊跑入中環心臟地帶，並途經中環超甲級商業項目The Henderson。（主辦方提供圖片）

活動另設活力健康嘉年華

在簡單而隆重的起步禮後，一眾嘉賓鳴槍，跑手從起點龍和道出發，經過The Henderson、終審法院、國際金融中心，以及正在興建中的中環新海濱旗艦項目Central Yards等多個標誌性地點，邊跑邊欣賞沿途風光，最後以中環海濱長廊為終點。沿路不少市民吶喊打氣，令跑手跑得更加落力。

除精彩賽事外，大會於添馬公園舉辦「活力健康嘉年華」，設有多項健康推廣攤位、遊戲及特色體驗，吸引跑手及市民參與，場面相當熱鬧。