前藝人龐秋雁拍基層真實故事感觸淚崩　深信音樂心靈滿足勝過餐飯

由前藝人龐秋雁（Annike）及妹妹龐倩渝（Monique）於2013年成立的「音樂兒童基金會」（簡稱MCF)，日前舉行一場由「利希慎基金家族音樂」贊助，龐秋雁監製的短片《音樂·連結》放映會。

（右）「音樂兒童基金會」創辦人及行政總監龐秋雁（Annike）與（左）妹妹「音樂兒童基金會」創辦人及藝術總監龐倩渝（Monique）。（公關提供）

音樂改寫基層命運

透過劇中三位「音樂兒童」的紀錄片式真實故事，以及參與的小朋友、家長，甚至家庭背後故事，令外界更了解該會為何要推動免費教基層小朋友音樂，因為音樂帶來對心靈滿足與快樂的深遠影響，或會改寫他們人生，勝過給他們一餐飯。

音樂兒童基金會合唱團指揮羅寶欣博士現場指揮大合唱。（公關提供）

身兼短片監製龐秋雁：拍出最真實故事

身兼短片《音樂·連結》監製的「音樂兒童基金會」創辦人及行政總監龐秋雁（Annike），談到製作短片的原因，她解釋當年任福音節目監製時，被《恩語之聲》製作人Steven Wu的贈言深受啟發，「他給我一句話，令我一世受用，他說『這個世界最感動人的，就是真實故事』，我就憑住這句話，不用演員造作，也不需要設定劇本，當然電影都有電影魔力，但對於一些素人來說，最好就是能拍出他們真實故事。」

龐秋雁鼓勵音樂兒童基金會合唱團要努力追夢。（公關提供）

龐秋雁感觸淚崩

Annike透露最初並不太認識短片的主人翁，平時只限上堂時見到他們，直到拍短片時，被每個故事感動到邊拍邊喊，「如果不是要拍短片，我也未必深入去了解他們內心故事及家庭，我也想不到創立這個基金會，能影響深遠幫到人，更改變他們對人生睇法，每次跟他們聊天我都被感動到喊，反而以前拍戲冇咁易喊出來，現在看到他們唱歌都被感動到喊，這是拍劇都未能給我的觸動，原來真實生活有時更具戲劇感染力。」由於短片效果理想，Annike已開始籌拍多兩集，「現在籌拍中是以家長為主題，因為家庭對小朋友影響好重要，另一條片主題是Magic，帶出他們喜歡表演，有機會表演令他們改變好大，但因為要長時間跟拍，只會一年製作一集。」

基層家庭的小朋友在劏房家內仍不放棄音樂，亦成為音樂兒童基金會的動力。（公關提供）

「音樂兒童基金會」日前 舉行短片《音樂·連結》放映會後，全場大合照。（公關提供）

短片中主角分享故事

當日首映放映完短片《音樂·連結》後，「音樂兒童基金會」創辦人及藝術總監龐倩渝（Monique）邀請有份參演短片的三位「音樂兒童」一同分享。她們均表示即使學校有樂團也不及「音樂兒童基金會」的樂團有歸屬感，因為從細已在此學樂器，認識的都是志同道合熱愛音樂的朋友。由於她們都來自基層家庭，如果沒有MCF幫助，未必有機會接觸音樂，當日在此學音樂現在又可以用大姐姐身份教其他人，亦因此教識了他們生活態度及責任心。

短片《音樂·連結》放映會後，三位小主角（左起）陳阜涵、葉穎欣和雷應儀接受藝術總監龐倩渝訪問一起分享拍攝難忘事。（公關提供）

於文化中心設相片展覽至2月4日

繼短片放映會後，Annike透露MCF將於1月30至2月4日假香港文化中心舉行相片展覽，同時場內會播放短片《音樂·連結》，希望能進一步讓外界更多了解MCF理念，以及參與的小朋友同家庭，因她有感MCF成立已12年，但知名度仍不高，「我好想更多人認識我們的「音樂兒童基金會」，因為籌募經費絕不容易，希望獲得更多贊助及捐款，可以免費讓基層家庭小朋友學音樂，雖然有些人會覺得派飯更實際，但其實用音樂、用表演令他們心靈得到快樂與自信，才是最深遠影響，令他們更識得關心身邊其他人，心靈的滿足同快樂是勝過一餐飯的。」Annike透露為籌募經費及讓基金會有更多人認識，9月會籌辦音樂劇加強推動，未來希望MCF能走入深水埗外其他社區，散發更多音樂力量。

音樂兒童基金會於尖沙咀文化中心現正舉行相片展至2月4日。（公關提供）