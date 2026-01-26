「長者希望日」逾2000義工走訪長者　贈愛心福袋送新春關懷

由寰宇希望主辦的「長者希望日2026」周日（1月25日）圓滿舉行。今年活動成功號召超過2,000名義工，組成數百支愛心小隊，踏遍全港各區屋邨，為逾1,000位獨居或雙老長者送上新春關懷，受惠長者最大年紀達98歲。過去30年間，此活動已累計動員超過65,000名義工，服務逾22,000名長者，成為香港新春期間最具代表性的義工活動之一。



寰宇希望親善大使張文新（左三）、資深傳媒人車淑梅（右三）、寰宇希望執行委員會主席陳碩明牧師（左二）、香港基督教會主任牧師陳錦添牧師（右三），以及寰宇希望執行總監廖立恆先生（右一）共同拉動絲帶將福袋馬匹帶到台前，儀式寓意「馬上送福」，象徵將節日祝福與福袋物資即時送達長者門前。（主辦方提供圖片）

「長者希望日2026」啟動儀式於長沙灣保安道遊樂場舉行。雖然正值寒冷新春，但現場氣氛熱情高漲。主禮嘉賓共同拉動絲帶，象徵將掛滿福袋的馬匹帶到長者面前，寓意「馬上送福」，正式為全港性的探訪行動拉開序幕。

寰宇希望執行委員會主席陳碩明牧師感言：「一項活動能持續舉辦超過30年，並始終保持2,000多人的參與規模，這本身就是香港一個了不起的紀錄。這不僅是數字的累積，更是每一位義工無間斷的付出，將最溫暖的陪伴與尊嚴，帶進每一扇長者的家門。」

儀式結束後，義工隨即分批出發，除走訪獨居及雙老長者家戶送上暖意，亦特別前往護老院探望體弱長者，甚至陪伴長者外出，協助他們達成平日難以獨自完成的小心願。每位長者均獲贈一份「份量十足」的愛心福袋，內含白米、米粉、餅乾、潤膚膏及午餐肉等生活必需品。所有物資均由社會各大企業及善長仁翁傾力贊助，讓長者在物資與心靈上皆能豐足過年。

已連續十多年支持活動的親善大使張文新及資深傳媒人車淑梅，連同寰宇希望執行委員會主席陳碩明牧師(右二)、香港基督教會牧師麥永帆牧師(右一)，與小義工一起前往探訪獨居長者並送上温情滿載的福袋。（主辦方提供圖片）

張文新及車淑梅連續10多載參與

「長者希望日」自成立以來，一直深得社會各界重視。30年來曾邀得不少社會賢達、政府官員及知名藝人參與。其中，寰宇希望親善大使張文新及資深傳媒人車淑梅更連續10多載親身支持，今年再度與義工同行，深入屋邨探訪一位年逾80歲的獨居婆婆。

寰宇希望執行總監廖立恆在展望未來時表示，除了每年的大型探訪，該機構正積極拓展牙科社企服務，並致力於推動「健康居家安老」目標。未來更將提供更全面的身心靈支援，確保長者能在熟悉的環境中尊嚴安享晚年。