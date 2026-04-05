深水埗銀杏冰室伯伯2元買白飯：我有畀錢㗎　職員偷加餸守護尊嚴

社企「銀杏館」近日在facebook專頁分享發生在旗下深水埗「銀杏冰室」的小故事，內容令網民動容。冰室指有1名伯伯經常光顧，每次只點2元的白飯，還會大聲說「我有畀錢㗎！」。初時大家都很怕他，但店長認為「唔好用自己把尺去度人」，久而久之，職員還偷偷在伯伯的白飯上「加餸」，連其他食客都請伯伯喝奶茶。事件令網民感動，紛紛表示「Respect」，指雖然伯伯只用2元買飯吃，但職員還是落力守護他的尊嚴，「冇人想窮，感謝銀杏館」。



深水埗「銀杏冰室」顧客「輝叔」常用2元買白飯，職員悄悄為他加餸。（fb「銀杏館」圖片）

伯伯只點2元白飯 連說3次：我有畀錢㗎！

社企銀杏館近日在facebook專頁發文，以「兩元白飯的尊嚴」為題，分享食客輝叔光顧銀杏冰室的故事，他每次都會點2元的白飯。輝叔初來光顧時，因為說話大聲又會自言自語連說3次「我有畀錢㗎！」，「大家都怕他，我們只好安排他坐在室外」。

深水埗「銀杏冰室」顧客「輝叔」經常只用2元買白飯，職員悄悄為他加餸。（fb「銀杏館」圖片）

職員慢慢為伯伯加餸 「白飯」變超豐富

之後輝叔每天都坐在同一位置，以2元購買一碗白飯來「豉油撈飯」，再加1杯水。店內的人覺得輝叔好像很奇怪，當時冰室店長提醒同事們「唔好用自己把尺去度人」。久而久之，職員和食客都習慣了輝叔的存在，還慢慢地會在他的碗內「加餸」，食客更會請他喝奶茶，街坊會叫他打包飯盒回家給母親吃。

照片所見，輝叔的「白飯」上面有蛋有菜有肉，餸菜豐富到根本看不見白飯，而他正在加豉油，旁邊還有1碗足料湯水。

深水埗「銀杏冰室」由社會企業銀杏館經營。（fb「銀杏館」圖片）

銀杏館：每一碗飯都有尊嚴

輝叔在過去數個月都穿着同一件衣服，現在則偶爾更衣，身上的異味淡了，「我們沒有做甚麼大事。只是當他用兩元買飯時，悄悄加多一點餸」，而幫助他的人不止職員們，所有人的小小舉動都可累積成溫暖，「《銀杏冰室》不止是一間餐廳—每一碗飯都有尊嚴，每一杯茶都有人情味」。

銀杏館以幫助香港的長者就業為服務使命，常免費派發愛心飯盒，受惠對象不設年齡限制，主要包括長者、露宿者、綜援家庭、貧弱人士、劏房戶、弱能人士、少數族裔人士等。（facebook「銀杏館」圖片）

網民「Respect」：用2元食飯，就是一個鏗鏘的尊嚴

網民認同每個人都有難處，學會尊重和體諒很重要，「respect，香港地，有錢邊個唔想加餸」、「他畀咗兩元，食碗飯也抬得起頭」、「每個人都有一個故事。用2元食飯，就輝叔，就是一個鏗鏘的尊嚴」。

網民又大讚冰室的職員友善心更有人情味，又感激銀杏館的善舉，「Respect，唔好用自己把尺去度人」、「有些婆婆，執一個上午紙皮，都只得五蚊，多謝銀杏館」、「冇人想窮，感謝銀杏館」、「感恩社會還有一點暖，感恩每一位，願各位身體健康，萬事平安大吉，銀杏各人添福添壽」。

《銀杏冰室》

地址：深水埗醫局街 203 號地下

電話：2778 8966

支持《銀杏館》愛心關懷行動網站：www.love.org.hk



（facebook「銀杏館」）