訂南京酒店後取消　消費者凌晨收恐嚇短訊：可以去你房間強姦你

《南方都市報》報道，內地一名消費者投訴稱，其在平台預訂了南京一家桔子酒店的房間，後來因為考慮安全問題取消了訂單，結果凌晨在平台上收到了商家的恐嚇短訊：「我可以去你房間強姦你。」雙方報警後，警方調查認為訊息並非酒店職員發出，懷疑是黑客入侵。



桔子酒店。（旅遊平台）

內地一名消費者在網上投訴，稱其在平台上預訂了桔子酒店（南京新街口金陵中環店）的房間。但隨後該消費者被告知因酒店剛裝修完，房間需要前台打開。考慮到安全問題，該消費者遂取消了該訂單。

結果在凌晨時分，該名消費者在平台上收到了顯示為商家發送的恐嚇短訊：「我可以去你房間強姦你。」報警後，警察調查了監視器，表示並非當晚值班人員發送，懷疑是黑客入侵。

消費者凌晨收恐嚇短訊：可以去你房間強姦你。（南方都市報）

涉事酒店回應稱，消費者和酒店雙方均已報警，警察到店後對酒店職員進行了調查，「（發送信息的）ip不是前台員工的，這句話也並非工作人員發出的，攜程那邊也在核查。我們也覺得很奇怪為什麼消費者會收到這句話，我們也覺得很冤枉」。

桔子酒店為華住集團旗下品牌，平台顯示，涉事酒店2020年開業，銷量超2萬。