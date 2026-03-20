兩工程師涉姦酒醉女　一被告消遣前訂酒店房　事主醒來驚見兩陌男

兩名中年工程師涉在聖誕日凌晨，把一名不相識酒醉女子「執屍」帶回預先訂好的酒店房間強姦，他們否認兩項強姦罪，案件今(20日)在高等法院開審。控方在開案陳詞透露，其中一名被告，案發前已在酒店登記入住，才與另一被告到酒吧消遣，疑見酒醉的女事主欲找的士回家時把她帶走。主控指事主曾「斷片」，醒來發現與兩名陌生男在房中，她僅記得曾性交及口交，另有人曾摸她的肛門及臀部。其中一名被告警誡下稱無搞過個女仔，又說：「條女自願嘅！」



首被告張慧豪（53歲，工程師）及次被告林薀韜（37歲，工程師），同被控1項強姦罪及1項企圖強姦罪，指他們2022年12月25日，在香港灣仔軒尼詩道33號皇悅酒店19樓1901號房，強姦及企圖強姦X。

兩名被告張慧豪及林薀韜否認強姦，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

林往酒吧消遣前已訂好酒店房

控方開案陳詞指，在2022年聖誕節前夕，林到涉案酒店登記入住，更衣後與張一起到中環蘭桂坊一間酒吧消遣。同日凌晨三時，事主X在蘭桂坊不同樓層的另一酒吧，與朋友慶祝聖誕節。

X等的士時張與她一同上車

同日稍後，張和X先後離開酒吧。X當時酩酊大醉，步履不穩，意識模糊，獨自一人前往的士站，張在同一路上。X在的士站排隊候車，被告跟隨，最後二人登上同一輛的士，前往皇悅酒店。的士司機形容，X當時滿身酒氣。

X上房時已斷片

到達酒店時，張把X帶上房，惟當時她已「斷片」，醒來發現躺在陌生的床上，房間內有兩名陌生男人。她對事件僅有模糊記憶，記得曾經性交及口交，以及肛門、臀部等部位曾被摸。

警方在房間發現用過的避孕套

X同日報警，警方在案發地搜證時，發現房內有一個用過的避孕套，其後法醫在現場的紙巾裏找到另一用過的避孕套。

張警誡下稱條女自願嘅

兩名被告其後被捕，張警誡下稱：「我喺皇悅酒店無搞過個女仔，我無強迫過佢，係條女自願嘅！」林警誡下指，他回到房間時已見到張和X，不肯定自己有否與X進行性行為。

案件編號：HCCC96/2024