視障女歌手中學輟學拒認命　獨自闖蕩當駐唱　靠聽覺剪片吸10萬粉

撰文：羊城晚報
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27歲的江曉茵是一名駐唱歌手，兼顧着自媒體博主的工作。生活裏，她和普通的27歲女孩一樣，認真工作，喜歡探索新鮮事物。她很愛美，每次演出會穿高跟鞋，更襯出她170cm的高挑身形。這幾天，她剛剛從雲南旅遊回來。5月17日是「全國助殘日」，她受邀在活動中演唱歌曲《破浪者·光》。

而對二年級的江曉茵來說，她也許想不到二十多年後自己能這樣生活。那時的她，需要克服視力下降帶來的恐懼——隨着年齡增長，她的視力逐漸惡化。在中考前，她需要申請視障學生專屬大字試卷。而在那時，她也得到了殘忍的診斷：她會逐漸失去視力，直至陷入真正的黑暗。

江曉茵在餐吧駐唱。（羊城晚報）

對絕大多數視障人士而言，過上和普通人一樣的生活，從來都不是一件易事。但對江曉茵來說，獨立、體面、有尊嚴地活着，是她刻在骨子裏的執念。正是這份近乎執拗的堅持，讓她在黑暗中蹚出一條屬於自己的路，活得平凡，更活得漂亮。

她拿着盲杖「敲開了」第三份工作的門

每周一的晚上，江曉茵會換乘兩趟地鐵，在餐吧駐唱兩個小時。她是有經驗的駐唱歌手，曾經在很多地方演出。但現在這份工作最不同的地方，是她在剛開始應聘時就直言了自己的障礙。

我以前很怕自己跟別人不一樣。所以我以前去唱歌的時候會說自己是弱視，但這跟弱視根本不一樣。舞台上只有我一個人，我看不見台階和調音台，只能摸索操作。
江曉茵

這次應聘的前一天晚上，江曉茵跟朋友傾訴着自己的恐懼，大哭了一場：「我需要花很多的精力讓自己看起來沒什麼不一樣。但我不想一直這樣隱瞞偽裝下去，太辛苦了，這不是真實的我。」

第二天，江曉茵拿着盲杖走進了店裏，她所恐懼的事情沒有發生。「我找不到那個店，導航帶我轉來轉去。路邊保安亭的叔叔給我指了方向，我摸索着進門的時候，店裏的姑娘過來打招呼，她非常貼心地告訴我，哪裏是凳子、麥克風，哪裏可以放我的吉他。」應聘當天，江曉茵按照要求唱歌后，就被告知「你可以來上班了」。

江曉茵在餐吧駐唱。（羊城晚報）

後來，江曉茵已經不太需要靠盲杖摸索道路。從廣州南部的番禺區到西部的荔灣區，近一個小時的路程，她已經瞭然於心：從地鐵的哪個手扶梯下站台能最便利地進入車廂，哪一個車廂出來能最直接地轉下一趟地鐵，哪個出口離演出地點最近……她無法看路，卻能識路。

江曉茵憑專業能力獲得的機會不止於此。2025年，她發現網絡上關於自己的視頻收穫了一些好評與點贊，便開始了自己的自媒體創作。如今，她全網粉絲已超過十萬，某音平台獲贊75萬，某書平台獲贊14萬。

雖然我們出門還是不方便，但是我希望可以讓大家看到克服困難的過程，走出去很重要。
江曉茵

江曉茵最喜歡的記錄是獨立前往工作地點演唱的視頻，既可以展示作為歌手的才藝，也可以記錄在出行路上克服挑戰的過程，又可以記錄外界善意的幫助。「雖然我也希望通過自媒體創作獲得收入，但是我發現這並不容易，就調整了目標。我想，只要可以記錄這些温暖的瞬間，多年之後再回看，也會感到很幸福。」

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「我希望能負責自己的生活」

江曉茵剛開始練習吉他的時候，常常錄一些彈唱的作品。她需要反覆很多遍，是因為「總感覺差一點」。一首幾分鐘的歌，幾乎要用一兩個小時才能錄到她滿意的狀態。而當她停下來時，才發現手已經磨出了血。

疼，但還是想把這首歌完成好。
江曉茵

在她的視頻賬號「看見茵樂」裏，「一個人」是總會在封面裏出現的詞，這也是她生活中的關鍵詞。她一個人去別的城市學音樂，一個人找工作。她曾同時兼顧三份工作，自媒體創作、歌手以及在企業探索視障者的融合就業。「累是累點，但我真的很想給自己謀出路。我到底還有哪些發展的可能性？」2020年，江曉茵辦下了殘疾證，主動對接殘聯，希望能參加技能培訓。「有段時間沒法駐唱，就沒有收入，我非常焦慮。除了唱歌我還能做什麼呢？」

江曉茵獨自一人乘坐地鐵。（羊城晚報）

從那以後，她就在整個廣州城的技能培訓班裏到處奔走，了解其他的視障夥伴是如何謀生的，也為自己創造了不同的機會。因為唱歌，她遇見了幫助她的音樂教授——華南師範大學教授盧清麗長期持續無償地為她教授聲樂課程。因為做自媒體，她交到了很多朋友。這些人都曾經長期持續地給過她重要的幫助。

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剛開始直播時，江曉茵幾乎一無所知。關注她的小夥伴讓她知道了要用什麼樣的燈和直播設備，另一位盲人朋友則教會了她使用五個跟直播相關的軟件。

在江曉茵的賬號評論區裏，有一些質疑她如何剪輯的聲音。對於一個自己找工作的視障人士而言，這並不是困難，靠眼睛不行，就靠耳朵。一分鐘的視頻，她需要用將近兩三天的時間進行剪輯。無數次反覆地聽，再無數次反覆地切割。她用分割和刪除兩個剪輯按鍵，將視頻一點點「磨」出來。駐唱、剪輯、直播……江曉茵不斷拓展新的工作。

因為沒有大字試卷，沒辦法完成考試，學業上我是很受挫的，我好像再怎麼努力都沒辦法把成績提上去。所以我初中畢業就沒有讀書了。但我是想把一切都做好的人，所以我總得開闢一條新的適合自己的道路。
江曉茵
江曉茵在房間內進行網絡直播。（羊城晚報）

在熟悉的世界裏逍遙行走

在自家小區裏，江曉茵可以大跨步地跑跳着回家。她繞過狹窄的小路，也根本不走盲道，輕鬆準確地跨過高至小腿處的鐵鏈，穿過兩輛車之間的通道，下兩級台階，徑直走到自家樓棟，再大跨步上台階，直至家門口。

在這個生活了近二十年的地方，她步伐逍遙，有一種面對複雜路況的從容。與其說是因為長時間生活在同一個地方，才能讓江曉茵在熟悉的地方快活行走，不如說是她的堅持探索打敗了這些障礙。她總是出門去「嘆世界」，小時候跳着下樓，跑着出門，後來視力惡化了，她步伐穩健地慢慢前行。她對身邊環境的熟悉程度，就像是程序員可以盲打鍵盤。

在她的自媒體賬號裏，她獨自搭乘高鐵，一個人在國家森林公園裏感受綠色，在熙熙攘攘的商場裏找到想去的店鋪。她在中山大學演出，在陳家祠廣場開個人演唱會，在各種餐吧駐唱，還是殘特奧會廣州賽區宣傳曲《破浪者·光》的主唱之一。

江曉茵卧室裏放着盲文版《假如給我三天光明》。（羊城晚報）

她的視力不斷地惡化，直至迎接真正的黑暗，但那已經無法成為她的障礙。未來，她期待和朋友們成立一個樂隊。如果世界是一個遊戲，她解鎖的地圖，只會越來越廣闊。

一位視障歌者的故事就到這裏了。江曉茵是一個平凡的普通人，沒有光鮮的學歷，也沒有舉世矚目的成就，更不必為她冠上身殘志堅的宏大之名。跟這個世界打交道時，她只有獨立的勇氣和出走的決心。

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記者手記：被視障人士帶着走是什麼體驗？

我見過曉茵很多次，每次都被她琥珀色的瞳孔吸引，她的眼珠每分每秒都在透亮地抖動着。跟着曉茵從小區走進她的家，再從她家出發坐地鐵到她駐唱的地方，她全程握着我的手，帶着我走。在她的世界裏，我是那個不識路的人。

《大道之行也》有言：「鰥寡孤獨廢疾者皆有所養。」如果從這句話開始算起，用「廢」來形容殘障人群已經是千年的符號（古時候視障人士被稱之為「瞽者」），而如今學界更強調以「障」來稱呼殘障人群。從殘廢到殘障，變化的不僅是語詞，更是看待特殊人群的視角。

江曉茵在房間內使用讀屏軟件準備駐唱的歌單（羊城晚報）

人的困頓，究竟是源於自身殘缺，還是外界處處存在的出行與生活障礙？如果社會能夠盡最大可能地實現無障礙，那麼人的處境會有何種意想不到的變化？在江曉茵中考那年，如果能夠使用大字卷，她是否不必像今天那樣吃力地為自己蹚出一條路來？

不論如何，今天的江曉茵，靠自己的雙手打破障礙，以普通人的方式生活着。

在採訪間隙，曉茵唱起喜歡的歌《我》：

「神造世人，種種色色都有他公允。我很慶幸，站在我屋頂快樂做人。拿着我心，告訴世界何謂勇敢。」

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