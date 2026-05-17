中環婆婆紙皮車突翻倒！4熱心男即伸援手　目擊者：港人善意好重

好人好事，值得表揚！有港男在社交平台分享「有愛」一幕，透露晚上時份在中環目睹有婆婆推紙皮車，其紙皮車突然翻倒地上，4名路過的男子即時上前伸出援手，合力扶起紙皮車，覺得感動於是發文讚揚港人善意，引來網民留言表示欣賞，「這就是香港人的精神」、「有需要馬上出手，搞掂秒散（唔使講咁多，大家心照）」。



中環有婆婆紙皮車突然翻倒地上，4名男子即時上前幫忙，目擊港男拍下影片讚揚港人善意。（「threads＠hapaxxink」影片截圖）

婆婆紙皮車翻倒 途經4名熱心男即伸援手

目擊港男在threads帳號「hapaxxink」上傳1段影片，指日前在中環吃晚飯，離開時看見對面馬路有婆婆推紙皮車，對方紙皮車突然翻倒在地，他正想上前幫忙之際，已經「陸續幾個男人過去幫手」。樓主形容「架車仔好重」，片中亦顯示有4位不同年紀的男士合力，才扶起紙皮車，他見狀立刻拍下這一幕，並讚揚「香港人善意的愛都好重」。

4位不同年紀的男士發現婆婆紙皮車倒下，於是合力扶起紙皮車。（「threads＠hapaxxink」影片截圖）

4位不同年紀的男士發現婆婆紙皮車倒下，於是合力扶起紙皮車。（「threads＠hapaxxink」影片截圖）

網民讚揚熱心男舉動：香港人係好有愛嘅！

片段引來網民大讚4名男士熱心舉動，「呢啲咪係真心關愛」、「香港人係好有愛嘅！」、「這就是香港人精神」、「最可愛嘅是有需要馬上出手，搞掂秒散（唔使講咁多，大家心照）」、「做人就是應該要這樣！讚」、「感謝好心人」。

（threads＠hapaxxink）