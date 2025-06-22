旅遊住宿揭秘｜房務員揭酒店清潔方式極噁心　房內「這3處」勿碰

近日，一名網友於台灣論壇Dcard發文，揭露旅館清潔的驚人內幕，引發網友熱烈討論。



該網友以「經常去旅館的請注意！」為題，分享自己擔任房務員一週的所見所聞，內容令人不寒而慄。

相關文章：旅行周圍住慘變「床蝨」點心？資深酒店員工教路房間這幾處要檢查（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 9

他提到，熱水壺與杯子的清潔方式相當令人震驚，前輩教他直接用客人使用過的毛巾擦拭，甚至有時毛巾還曾處理過馬桶上的尿漬或大便。也就是擦完馬桶的毛巾可能還會被拿來擦浴缸或熱水壺，讓他難以接受。

該網友坦言：「看到前輩這麼教時，我真的大驚嚇！」並建議大家入住旅館時，熱水壺、杯子甚至浴缸都最好敬而遠之。他還提醒，

「女生尤其要小心浴缸，感覺會有私密處感染的風險。」



貼文曝光後，網友紛紛留言分享自身經驗與應對之道。一位網友表示，

「熱水壺使用前一定清洗多次，再煮水殺菌，但能不用就不用。」



也有潔癖網友說，

「想到熱水壺可能被當夜壺用過，就完全不敢碰。」



此外，也有曾在五星級酒店工作的房務員表示，高階旅館的清潔標準確實較嚴謹，毛巾與清潔劑分工明確，但是否每位員工都遵守規範則難保證。

相關文章：旅遊注意｜日本酒店呼籲旅客勿做「3件事」 直批1行為有礙觀瞻（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 14

對於這些「都市傳說」，部分網友選擇視而不見：「只要骯髒事沒發生在我眼前，我就假裝不存在。」但也有人感嘆，

「帶寶寶住飯店時用熱水壺煮水泡奶，結果寶寶腸胃炎+發燒，現在想起來超後悔。」



相關文章：酒店住宿注意｜夜半賊開門！空姐6大心得防白撞 衣架毛巾可防盜（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 17

延伸閱讀：

冰箱裡不能沒它！高麗菜含「特別成分」超護身 醫師推5煮法輕鬆上桌

全身痠痛如遭輾壓…女大生因「慢性發炎」長期受苦 醫揭4元凶

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】