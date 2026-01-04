酒店房間5大隱藏衛生死角　專家揭「這裡」細菌量是馬桶2.5萬倍

各地遊客計劃預訂今年酒店之際，專家警告「即使是最乾淨的房間也可能藏有細菌」。事實上，普通酒店房間的細菌含量比一般家庭、飛機甚至學校更多，以蓮蓬頭（花灑）為例，細菌量更是馬桶的2.5萬倍。



《每日郵報》報導，為了幫助旅客享受輕鬆且無菌的住宿體驗，居住安全業者「Locksmith Dartford」的安全專家揭示酒店房間內最髒的5個區域。

5個酒店房間內最髒的區域（01製圖）

入住必看 酒店房間這5個衛生死角👇👇👇

+ 30

1. 床罩、枕頭和家飾品

床罩、枕頭和毯子是酒店房間裏最髒的表面，與客人入住期間需要清洗的床單不同，這些物品通常數周、甚至數個月都沒有清洗，這導致大量皮屑、唾液、體液和其他細菌堆積，再加上這些物品不會與客人直接接觸，因此客房服務人員很少清潔它們，使其成為隱藏的細菌温床。

專家建議「抵達後將它們從床上移開，並在針織物表面使用消毒噴霧，若想獲得額外保護，也能攜帶旅行專用枕頭套來蓋過任何可能被污染的枕頭」。

2. 電話聽筒和電視遙控器

酒店房間內的電話和電視遙控器是高頻率接觸的物品，表面經常藏著有害細菌，包括感冒、流感、大腸桿菌或甚至糞便，有研究發現：

3星級酒店的遙控器含有芽孢桿菌屬細菌，這種細菌與呼吸道和腸胃感染有關，而4星級、5星級酒店的有害細菌含量甚至更高。

為了安全起見，在觸摸這些物品的表面之前，請使用抗菌濕紙巾擦拭，或考慮將遙控器密封在塑膠袋中、以避免與細菌直接接觸。

3. 浴室

酒店浴室通常看起來很乾淨，但實際上可能比看起來的要髒得多，無論是蓮蓬頭、浴簾、浴缸甚至水槽都可能藏有危險細菌，有研究發現：

酒店蓮蓬頭的細菌數量是馬桶座的2.5萬倍。

更可怕的是，一些客房清潔人員會使用同1塊布來清潔馬桶、水槽和枱面，這增加了交叉感染的風險，為了減少接觸，請在使用前用消毒濕巾擦拭浴室表面，也能開啟熱水沖洗1分鐘來清除蓮蓬頭中的細菌。

相關文章：旅行周圍住慘變「床蝨」點心？資深酒店員工教路房間這幾處要檢查

+ 9

4. 冰桶

冰桶看似無害，但可能是細菌的温床，許多房客使用冰桶的目的並非冰東西，有人將其用作臨時的嘔吐物容器，而且冰桶只會被簡單沖洗、沒有進行適當的清潔，這使得它們成為細菌的潛在温床。

專家建議在冰桶中套上塑膠內襯，或者選擇酒店酒吧或附近商店預先包裝好的冰塊，以此確保冰塊新鮮且無菌。

5. 咖啡機和玻璃器皿

殘留的咖啡油脂、機器內部潮濕且温暖的環境正是細菌、黴菌最適合的滋生温床，如果不定期清潔，早晨喝的咖啡可能會含有有害細菌，酒店的玻璃器皿可能有相同風險，因為客房清潔人員可能只在浴室水槽中沖洗，而不是對其進行適當的消毒，這可能會留下前1位房客留下的細菌。

相關文章：酒店住宿注意｜夜半賊開門！空姐6大心得防白撞 衣架毛巾可防盜

+ 17

延伸閲讀：

才結婚7天！新婚妻宏國海灘蜜月「突遭雷劈」身亡 丈夫目睹全程

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】