遼寧葫蘆島老人海邊「放生」大米　網民痛斥：作孽！

11月20日，遼寧葫蘆島一處海邊碼頭發生的一幕引發網路熱議。一段網路影片顯示，數名中老年人將多袋已開封的大米傾倒入海，行為令人費解。



網傳影片，一名短髮女子在現場與家人通話時，直言自己正在海邊「剛放生」。隨後，她也加入了傾倒大米的行列。在整個過程中，影諞拍攝者口中亦「念念有詞」，使得整個場面更顯異常。

一段網路影片顯示，數名中老年人將多袋已開封的大米傾倒入海，行為令人費解。（大風新聞）

影片發布後迅速引發公眾關注。許多網民對「放生大米」這一行為表示強烈不解與譴責。認為此舉既顯得愚昧無知，又是對糧食的嚴重浪費，背離了珍惜食物的基本準則；更有網民吐槽到，這不是「放生，這是造孽。」

針對此事，葫蘆島市海洋與漁業局工作人員在11月21日下午2時許作出回應。他們確認，該行為屬於個人行為，並明確指出「確實存在浪費糧食的問題。」 工作人員進一步強調，若大規模向海中投放異物進行所謂「放生」，確實存在破壞海洋生態環境的潛在風險。

目前，此次「放生大米」事件的具體背景與參與者的確切動機尚未明朗，相關部門未透露是否會就此作進一步處理。事件後續進展，仍有待觀察。