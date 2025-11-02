廣東水庫多人放生超千隻貓　涉地屬水源一級保護區　警方介入調查

11月1日，廣東一水庫邊上有組織集體放生大量小貓，導致小貓落水。據內媒報導，涉事地點在迎咀水庫，該水庫是當地「飲用水水源地一級保護區」。隨意放生小貓不僅可能對生態造成危害，更引發民眾對水庫水源污染的擔憂。



據廣東清遠網民阮先生透露，他11月1日與朋友在迎咀水庫玩時，意外發現多人在岸邊放生貓，不少貓落入水中。阮先生稱，發現這一情況後，他立即上前與對方理論，並當場報警。影片中，多人站在水庫邊將近百隻貓咪從袋子中放出，有些小貓快速躥上樹，有些落入水庫中，水庫邊爬滿了小貓。

廣東有人集體在水庫邊放生小貓，有貓咪落入水中。

據阮先生稱，報警後警方反饋表示，政府相關職能部門已在現場處置，後續將對落水及岸邊的貓進行捕捉，同時通過查看監控追查放生人員。

內媒報道稱，有短視頻賬號於11月1日發布多條放生貓的影片，背景便是清城區迎咀水庫。影片拍攝者稱，「11月1日兩車貓已經到達山（上），準備卸貨。」可見影片中兩輛大卡車車廂裝滿了貓籠，工作人員正一籠一籠往下搬。更配文介紹，「11月1日廣東救中貓4565斤（每斤5元）、救大貓879斤（每斤8.5元），運費700元，合計5444斤約1120只貓30997元，放生進行中……」目前，該賬號多個放生貓的影片已顯示違規或被作者刪除。

划槳板的目擊者救下落水小貓。

11月2日，咀水庫管理所值班工作人員確認事件稱，管理所負責人已知曉此事，「今天還要去現場再了解一下，然後聯繫相關收容部門進行處理。」據該工作人員介紹，此前迎咀水庫旁也發生過類似放生貓咪事件。

據廣東廣播電視台報道，2023年8月底，迎咀水庫水源保護區驚現大量病死貓，系有人放生。當地志願者介紹，被放生的貓咪平時只能靠喝水，瘦到皮包骨，許多被活活餓死。據清點，現場有近60只死貓和100多只活貓，後被運至中山市貓咪救助站。工作人員檢查發現，許多貓都攜帶貓瘟病毒。如果下雨，不少攜帶病毒的貓屍體會被沖到水庫，造成污染。

對此，龍塘鎮銀龍社區居委會相關負責人介紹，經與當地村民了解，是其他地方有人用車運過來偷偷放生的，今後會加強水庫和山林的巡查。

近年來，類似「迷信式放生」事件在內地頻發，有民眾為祈福放生魚，但因為外來物種被罰萬元；還有民眾放生水、米、面、油等糧食物品引發討論；更令人震驚的是，多地都曾發生放生曱甴的事件，造成社區污染。

多地警方與生態環保部門均曾明確指出，隨意放生或放生外來物種，已違反《生物安全法》及《刑法》，可被處以罰款甚至拘留。此外，《野生動物保護法》也明確規定，任何組織和個人將野生動物放生至野外環境，應當選擇適合放生地野外生存的當地物種，不得幹擾當地居民的正常生活、生產，避免對生態系統造成危害。隨意放生野生動物，造成他人人身、財產損害或者危害生態系統的，依法承擔法律責任。