昆明驚現多人向滇池「放生」礦泉水　網民憂浪費　當地：無法干預

內地近年來屢有奇葩「放生」事件發生。近日，雲南昆明有多人在滇池邊「放生」礦泉水，同時口中念念有詞，引起廣泛關注。對此，滇池管理局回應稱，該行為屬於個人行為，「無法進行干預和管理。」



雲南昆明有多人在滇池邊「放生」礦泉水。（影片截圖）

滇池管理局回應稱，該行為屬於個人行為，「無法進行干預和管理。」（影片截圖）

事發於周日（1月18日），昆明滇池海埂公園內，多人將成箱未開封的礦泉水開蓋倒入滇池中，同時口中默念「救度生靈」等有祈福意味的詞句。據了解，參與者事後清理空膠樽，現場未有遺留固體垃圾。

事件隨即引發廣泛關注，不少網民表示該行為十分浪費。對此，滇池海埂公園管理處一工作人員表示，滇池禁止放生魚蝦類生物，但未禁止「放生」礦泉水，只要未丟棄垃圾就無法監管。

昆明市滇池管理局亦有工作人員回應，「第一次聽說這種情況，會進一步尋找當事人，調查事情原委。」但由於該行為屬於個人行為，在不污染水體且不丟棄垃圾的情況下，無法進行干預和管理。

網民評論：

「這些人還是吃的太飽了。」

「這得有多大的罪過才會幹出這事啊。」

「這個病，一般醫院治不好吧？」

「當愚昧浪費披上信仰外衣就會發生稀奇古怪的事。」

「能確定是礦泉水嗎？這種智障如果被人利用投放的是有病毒的污染水呢！」

