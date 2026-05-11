生食惹禍｜深圳6歲男童食生菜包烤肉染寄生蟲　全身生滿瘀斑血腫

很多人認為，新鮮生菜生吃更健康、更營養。殊不知看似乾淨的生菜葉片縫隙中，可能暗藏肉眼看不見的寄生蟲，隨意生吃極易引發感染，尤其對免疫力較弱的兒童風險更高。



近日，中山大學附屬第七醫院兒科，就接診了一例因生吃生菜引發寄生蟲感染的病。6歲的男童出現全身莫名青斑和血腫，為市民日常飲食安全敲響警鐘。

小明腿上的青斑和血腫。（深圳晚報）

日前，6歲男童小明（化名）因全身遍佈大片青斑、血腫，被家長緊急帶到中山七院兒科門診就診。看着孩子滿身瘀斑，家長憂心忡忡，擔心患上白血病。

醫院兒科主任薛紅漫仔細查看患兒症狀及化驗單，不禁倒吸了一口氣，孩子的血紅蛋白、血小板處於正常水平，嗜酸粒細胞卻明顯升高。進一步外周血形態檢查顯示，血小板存在脫顆粒現象，血小板聚集指標顯著下降，簡單來說，血小板無法正常發揮凝血功能。同時患兒總IgE明顯升高，經醫院醫學檢驗科多次糞便富集檢測，最終查到鈎蟲卵，並通過糞便培養檢出鈎蟲幼蟲，確診為寄生蟲感染引發的獲得性嗜酸性粒細胞增多相關血小板功能障礙（APDE）。

患兒最終查到鈎蟲卵，並通過糞便培養檢出鈎蟲幼蟲。（抖音@玉林晚報）

得知病因後，孩子家長十分疑惑：家長日常生活十分注重衛生，孩子為何會感染寄生蟲？經醫生追問得知，發病前一周，家長曾在餐廳讓孩子食用生生菜包烤肉，這正是此次感染的源頭。

據介紹，鈎蟲可通過蟲卵、幼蟲、成蟲在人體內生長繁殖，再隨糞便排入土壤，形成循環感染鏈。確診後，小明接受口服藥物驅蟲治療，一周後複查，血常規嗜酸性粒細胞比例從46.2%降至9.6%，身上也未再出現新的瘀斑，恢復情況良好。

家長曾在餐廳讓孩子食用生生菜包烤肉，這正是此次感染的源頭。（示意圖，Wikipedia）

醫生提醒，家長要重點留意孩子身體發出的異常信號，出現以下情況需及時就醫：兒童身上莫名出現瘀斑、輕微磕碰就青紫；血常規檢查提示嗜酸性粒細胞異常升高；同時伴隨腹痛、食慾差、面色萎黃等不適，需警惕寄生蟲感染風險。明確寄生蟲感染後，及時開展驅蟲治療即可，絕大多數此類患兒無需額外止血治療，僅嚴重出血癥狀需針對性處理。

針對日常預防，醫生建議：各類綠葉蔬菜務必徹底清洗乾淨，儘量焯水、炒熟後再食用，避免生吃；兒童戶外玩耍接觸沙土、泥土後，切勿直接用手抓取食物；養成飯前便後認真洗手的良好衛生習慣。生吃蔬菜並不等同於健康，兒童腸胃嬌嫩、免疫功能尚未發育完善，盲目生吃生鮮蔬菜存在不小安全隱患。

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