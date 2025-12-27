美國「斬殺線」：底層的生死臨界點與美式資本主義制度之殤

「美國斬殺線」一詞近期突然火爆中文網絡。這個具有極強電遊文字色彩，而且很可能正是從電遊玩家借來的詞彙，被用來精準形容美國底層民眾的「生存臨界點」。「美國斬殺線」概念由B站（Bilibili）一位自稱在美國從事法醫工作的博主最先提出。博主在視頻中分享了貧民窟、街頭、下水道等地多起流浪漢死亡真實案例，進而總結得出結論：在美國的社會體系下，普通人一旦財務狀況跌破某個臨界值，就會像遊戲中被「一擊必殺」般，迅速陷入不可逆轉的毀滅深淵。

「美國斬殺線」的殘酷與可怕在於，任何表面光鮮但實際儲蓄無幾的中產，都可能因遭遇失業、生病等意外而觸發，形成從失業到失去固定住所，到流浪街頭，到最終身體惡化、死亡的連環鏈條。而且這種墜落具有不可逆性，一旦跌入，想要重新回歸主流社會幾乎不可能，相當於被社會體系「斬殺」拋棄。

在傳播過程中，「美國斬殺線」被賦予了清晰的內涵邊界：它並非單一的收入數字，而是一套環環相扣的生存崩潰鏈條——從突發意外導致的財務缺口開始，逐步引發失業、失房、失去身份認同，最終走向身體消亡。美聯儲數據顯示，約37%的美國人拿不出400美元應急金，流浪漢平均壽命僅50歲，較普通美國人短25年等極具衝擊力的數字，進一步強化了這一概念的殘酷性，戳中了現代社會個體對生存風險的普遍焦慮。

「美國斬殺線」的形成絕非偶然，制度是首先必須反思的首要因素。資本優先價值導向所導致的財富分配失衡，絕對是最重要的根本性制度原因。有兩點在近二三十年的美國尤為值得關注。一是，資本趨利轉移在全球尋找更低的成本，紛紛將生產線搬到低成本國家和更接近終端市場的國家，導致美國自身「去工業化」，產業空心化嚴重，中產崩塌。二是網路、AI等高科技在資本推動下爆炸式快速發展，由此帶來的社會財富增長不僅沒有惠及多數家庭與個人，反而使得社會財富圍繞資本和科技兩大主軸加速集中，貧富差距日益懸殊。

依資本和就業市場為例，位居美國頭部的七大AI科技公司在資本的推動下市值在近十年暴增數十倍，很多一般工業製造業公司的經營與股票卻非常慘淡。而美國的就業主體為服務業，其次是製造業，七大AI科技公司容納的就業非常有限。這就導致能以資本和科技為抓手，有機會進入這些公司的從業者收入增長迅速，大部分從事服務業和製造業的就業群體收入增長緩慢，甚至下降。數據顯示，1989年以來美國以白人為主的高收入家庭財富中值增長兩倍，而少數族裔家庭財富幾乎沒有增長，這種財富的結構性差距，使得底層群體缺乏抵禦風險能力。另一方面，勞動力市場的市場化邏輯將個體生存壓力最大化，高額固定支出構成了生存枷鎖使得很多人剩餘收入僅夠果腹，完全不具備抗風險能力。

美國三藩市的無家可歸者（Getty）

住房與醫療領域的市場化異化，進一步加劇了底層群體的生存壓力。美國數十年的住房建設不足導致住房供給嚴重短缺，推動房價與房租持續走高。美國人口普查局數據顯示，截至2023年，近一半租房者將收入的30%以上用於住房支出，部分低收入群體的住房支出佔比甚至超過50%。醫療體系的私有化則使得醫療成本居高不下，如果沒有保險，一次普通的感冒治療或意外受傷，都可能成為壓垮底層家庭的最後稻草。這種經濟制度下，底層群體的生存容錯率被壓縮至極致，任何微小的意外都可能觸發「斬殺線」的墜落開關。

社會保障體系的結構性缺陷與「救濟真空」也是「美國斬殺線」的形成的重要原因之一。美國的社會保障體系看似覆蓋廣泛，實則存在嚴重的結構性缺陷，無法為底層群體提供有效的風險兜底，反而形成了多重「救濟陷阱」，加速了個體的墜落。美國的社會保障網主要由住房援助、食品券、臨時救助、避難所繫統與醫療補助構成，但這些政策的執行存在諸多門檻與矛盾。

比如「地址陷阱」就是最為典型的制度漏洞。申請幾乎所有政府補助都需要固定物理地址，而一旦個體因失業、失房陷入流浪狀態，便會失去固定地址，進而無法更新身份證、開設銀行賬戶，最終陷入「沒地址—沒身份—沒救助—沒地址」的惡性循環。同時避難所繫統葉存在嚴重的「悖論」：官方設立的避難所不僅規則嚴苛，無法適配打零工群體與依賴寵物寄託情感的流浪者需求，更存在嚴重的財產安全與人身安全隱患，盜竊、暴力與毒品交易頻發，使得許多流浪漢寧願在街頭忍受嚴寒，也不願進入避難所。

城市治理的工具化傾向也使得問題雪上加霜。美國城市治理的核心導向是維護精英階層的生活品質與城市形象，這使得底層流浪群體成為城市治理的「清理對象」，而非「幫扶對象」，形成了對貧困的「制度性懲罰」。近年來，美國許多城市紛紛實施露宿禁令，部分地區甚至禁止好心人向流浪漢施粥，將貧困行為「罪名化」。2024年6月，美國聯邦最高法院以6:3的判決允許各地實施露宿禁令，這一判決被業內人士批評為「適得其反」——有露宿案底的人將更難找到工作和住房，最終導致無家可歸者數量進一步增加。尤其在一些城市清理過程中，執法者粗暴蠻橫，露宿者的帳篷、證件等生存必需品都被當作垃圾清理，這種通過物理空間「清理」掩蓋社會矛盾的做法，將底層群體推向更絕望的境地。

美國的系統性種族問題嵌入社會制度，使得少數族裔群體成為「斬殺線」的主要受害者，進一步加劇了這一現象的嚴重性。數據顯示，約32%的美國無家可歸者是非洲裔，而非洲裔僅佔美國總人口的12%；拉丁裔無家可歸者的比例也遠超其人口占比。這種差異背後是長期積累的經濟不平等與權利剝奪。在「斬殺線」的墜落鏈條中，少數族裔群體面臨着更短的「緩衝帶」與更陡峭的「墜落坡」。當遭遇失業、疾病等意外時，由於財富積累更少、社會支持網絡更薄弱，他們更容易陷入住房與身份的雙重喪失，且更難獲得有效的社會救助。這種制度性種族壓迫，使得「美國斬殺線」已經不僅是經濟問題。

2025年8月11日，美國華盛頓特區，一名無家可歸者坐在杜邦環島（Dupont Circle）公車站。（Reuters）

更為致命的是，美國社會對貧困問題的「制度性忽視」形成了惡性循環。政府將貧困歸咎於個體的「懶惰」與「無能」，弱化了自身的治理責任；精英階層通過財富與權力的壁壘隔離底層群體，缺乏對貧困問題的共情；主流媒體的敘事偏向於美化美國的「精英神話」，掩蓋底層的生存困境。這種社會共識的缺失，使得解決「斬殺線」問題缺乏必要的輿論基礎與社會支持，導致這一現象持續惡化。

另一方面，美國廣義政府在國家治理的價值取向與政策制定上，也刻意忽略掉底層利益。數據顯示，美國每年在軍費上的開支超過8000億美元，而用於住房援助的資金不足500億美元；2017年特朗普政府推出的減稅計劃，僅為富人階層每年節省的稅收就超過1000億美元。當政府將更多的財政資源用於軍費開支、富人減稅，而非住房保障、醫療普惠與社會救助時，底層群體的生存困境便成為必然。

美國住房和城市發展部2024年底報告顯示，全美無家可歸者已達77.18萬，較上年暴漲18.1%，創下2007年以來最大增幅；其中無家可歸的兒童數量近15萬，按年激增33%，以家庭為單位的無家可歸現象增幅更是高達39%，紐約、芝加哥等城市的無家可歸家庭數量甚至翻了一番。從地域分佈看，加州最為嚴重，18.7萬流浪漢佔全美總量的四分之一，洛杉磯市中心1平方公里的Skid Row區域，擠着5000多名流浪漢，密度堪稱全美最高。這些數據印證了「美國斬殺線」並非誇張敘事。

「美國斬殺線」現象的存在與蔓延，深刻揭示了資本主義的本質性缺陷——在資本邏輯主導下，個體生存權被異化為資本積累的工具，社會公平正義則被財富差距和制度設計缺陷所吞噬。這種情況在美國金融資本崛起、產業空心化後變得尤為嚴峻。科技發展不僅沒有讓多數人的生活變得更好，反而更糟。僑居美國60餘年的匹茲堡大學榮休教授、歷史學家許倬雲表示：「美國本來是一個還算平等的社會，但最近三十年來迅速變化，現在大概已經進入長程演變的第三個階段：貧富差異的程度加大，各階層之間彼此異化，已經無法逆轉……」紅藍兩色的分野，在今天非常顯著地表明瞭美國的分裂。而這種分裂正是「社會主義」思潮在紐約等美國資本主義的最核心大本營崛起，並受到選民歡迎的最根本原因。