《失蹤罪》女星裴淳華陪英首相遊上海談中華文化：中文是未來語言

不久前，上海百年地標雷士德工學院，迎來了一位特殊的客人——英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或施紀賢）。而在他身旁，一位身着嫩綠色中式改良上衣、氣質優雅的女士格外引人注目。

她不是外交官，也不是翻譯，而是荷里活著名女演員、也是我們熟悉的老朋友——裴淳華（Rosamund Pike，又譯露莎蒙碧姬）。

在現場，她不僅陪同首相參觀，還興致勃勃地向在場的中國學生們分享自己的「中國經」。她對施紀賢說：

中文是未來的語言。如果你能在英文之外把中文學好，這對大腦是非常有趣的刺激和鍛鍊。」

當聊起中國武術，她更金句頻出：「習武是為了停止爭鬥。」這番見解讓施紀賢都聽得頻頻點頭，連現場主持人都誇她「比不少中國人還懂行」。

這一幕，讓人不禁想起她曾在英國老牌綜藝《The Graham Norton Show》上的名場面。那時的她，興致勃勃地教英國人說「脱褲子放屁」，科普這句俚語意思是「多此一舉」，把演播室逗得笑作一團。

就在不久前，我們和裴淳華聊了聊，聽她講述了對於中文的熱愛，以及作為演員的思考。從在綜藝上拋梗的「中文推廣員」，到如今站在英國首相身邊、自信大方地暢談中英文化的「民間大使」，裴淳華對中國的熱愛早已不是秘密。

裴淳華的作品包括《失蹤罪》（Gone Girl）、《居禮夫人：一代科研傳奇》（Radioactive）等，點擊瀏覽更多裴淳華相片：

陪首相遊百年地標

在雷士德工學院的活動現場，氛圍輕鬆熱烈。裴淳華與施紀賢首相一同與在場的中國學生進行了深入交流。

學生們用英語熱情地向客人們推薦中國話劇《雷雨》，還有人分享了對英國F1車手漢密爾頓的喜愛。面對這種文化的碰撞，施紀賢首相當場引用了「盲人摸象」的寓言來比喻西方對中國的片面認知，他強調：

只有更深入的互動，才能看清全貌。

而裴淳華則在語言和文化理解上，分享了自己與中國的淵源。她當面告訴施紀賢，自己在10多年前就給自己取了正式的中文名字，這在好萊塢明星中幾乎是第一人。

她向首相和在場觀眾詳細拆解了這個名字的深意：「裴」的發音和她的姓氏Pike很像；「淳」代表坦率、簡單；「華」代表中國，同時也有「花」的含義，呼應她英文本名Rosamund（世上最美的玫瑰）。

她說道：

中國人喜歡這個名字，喜歡這個名字背後的寓意，我也很自豪。有時候我在倫敦街頭散步，聽到有人喊裴淳華，我就會轉過身去，這真的很美好。

除了嚴肅的文化交流，這次行程也充滿了生活氣息。

施紀賢的上海行還包括在豫園購買蝴蝶酥，觀賞學生設計的中英元素混合花燈，甚至開玩笑說想把其中一個「首席捕鼠官」拉里造型的花燈帶回英國首相府。

而裴淳華自己也像個興奮的遊客，她在社交媒體上曬出了自己的Vlog：戴着舞獅帽子賣萌，在商店裏把玩招財貓瓷器，逛新春市集，打卡外灘「三件套」，甚至還造訪了虹口電影院和海鮮市場，極其接地氣。

當然，裴淳華此次上海之行不僅僅是為了「外交」。就在陪同首相訪問的當晚，她馬不停蹄地現身西岸大劇院，回歸了她的本職工作——電影人。

她參加了電影《非窮盡列舉》的映後會，與復旦大學教授毛尖、知名媒體人周軼君進行了一場精彩的對談。活動結束後，熱情的影迷將她團團圍住，光是簽名環節就持續了4分鐘之久。

比起大女主，更愛做「複雜壞女人」

比起如今流行的、所向披靡的「大女主」，裴淳華一向更感興趣那些道德模糊、性格複雜甚至「令人不寒而慄」的女性。

早在女性電影還沒如今這般火熱時，她就憑藉《失蹤罪》（Gone Girl）中的Amy Dunne震驚了世界。這個角色聰明、迷人，既是受害者又是施害者，帶着「令人不寒而慄的算計」。

裴淳華認為，Amy的反抗不僅是報復丈夫，更是報復社會強加給「好女孩」的模板，那些要求女性必須温柔、賢淑的刻板印象。她曾直言，要求女性角色必須善良和討喜，本身就是一種厭女症。女性角色應該「有作惡和犯錯的權利」，有缺陷才會更真實。

（從左到右）演員Ariana Greenblatt、Isla Fisher、製片人Simon Ackerman和裴淳華出席2025年11月5日在英國倫敦哈姆亞德酒店舉行的電影《非常盜2》的媒體見面會。（GettyImages）

這種「惡女哲學」一直延續到了她最新的作品中。在之前上映的《非常盜》（Now You See Me）裏，她終於有機會加入這場魔術秀，但扮演的不是魔術師，而是掌控全局的反派維若妮卡。

「我演反派，維若妮卡．範德伯格。」裴淳華毫不掩飾對這個角色的享受。為了塑造這個靠鑽石交易和軍火買賣獲利的危險女人，她賦予了角色焦慮、恐懼等豐富的人性側面：

就像每部好的邦德電影都需要一個邦德反派，我們需要反派角色令人興奮、危險、有趣。」

去年，她加入了英國皇家國家劇院，出演舞台劇《非窮盡列舉》（Inter Alia）。這部劇的劇本由金牌編劇蘇西·米勒執筆，被影評人譽為「比《初步舉證》（Prima Facie）還更上一層樓」，核心矛盾更加衝突激烈：一個精明的法官媽媽，發現自己的兒子被指控性侵。

女性主義價值觀、法律信仰和作為母親的本能，產生了毀滅性的碰撞。

裴淳華扮演的角色傑西卡．帕克斯，是一名刑事法庭法官，一個「試圖公平，試圖有正義感」的職業女性，精準地在「慈愛、關懷、有趣、神經質，與算計、自信、克制、近乎冷酷」的多重狀態中切換。

裴淳華談到這個角色時十分感慨：

這在很大程度上是關於我這個年齡的女人，作為妻子、母親、職場人士，所承受的一切……她的生活承受着來自各個角度的壓力。

從《007》裏的邦女郎，到《失蹤罪》裏的瘋批主婦，再到電影《非窮盡列舉》裏在正義與母性間掙扎的法官，裴淳華始終在用角色證明：女性的魅力，從來不在於完美，而在於真實與力量。

全家愛中文，也是一種長期主義

裴淳華之所以如此熱愛中國文化，並非一時興起，而是源於她背後那個早已把普通話當作「第二母語」的家庭。

在雷士德工學院對首相提到的那個「中文名」的故事，其實是她一家人對中國文化長達十年熱愛的縮影。她的丈夫羅比．尤尼亞克（尤儒筆）是個狂熱的漢語愛好者，初衷是為了「用一種自己也不懂的語言和孩子們交談，既新奇又能增加感情」。

這次裴淳華來上海，他也一同前來。在這種家庭氛圍的薰陶下，兩個兒子尤子君和尤子原從小就開始學習中文。

大兒子尤子君從三歲起學中文，曾獲得「漢語橋」比賽總冠軍，被授予「漢語未來星」稱號。他的夢想是成為「第一個金髮碧眼的中國人」。小兒子尤子原也不甘示弱，拿下了第三屆「漢語橋」世界小學生中文秀的「最佳口才獎」。

+ 5

為了支持孩子們的中文學習，裴淳華曾像個普通家長一樣，陪着兒子低調到訪雲南昆明，她像個揹包客一樣，逛斗南花市，在街邊小店嗦羊肉粉，到民俗街遛彎，深入體驗當地的市井生活。

在昆明的街頭巷尾，許多人「活捉」了這位奧斯卡影后。她合影起來一點沒有明星架子，好像是某個親熱的外國路人。

在去年，她又去天津和北京體驗了包子和烤鴨，這些都成了她新晉的最愛。

這種熱愛也滲透到了她的閲讀和工作中。她深深着迷於劉慈欣的《三體》，認為這是一部挖掘人類對未來恐懼的不朽作品，甚至親自擔任了網飛版《三體》的執行製片人。

正如她在上海對施紀賢首相所說的那樣，「中文是未來的語言」。