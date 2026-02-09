百萬博主拍小米SU7對撞影片疑造假 緊急道歉仍遭索賠¥500萬
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
內地知名汽車博主高若翔因發布小米SU7對撞測試影片，暗示該車性能不如預期，遭小米以後台數據質疑影片真實性。事後北京公安局以損害商品聲譽罪追究其刑事責任，小米亦對其求償500萬元人民幣（約560萬港元），力圖挽回品牌商譽。
高若翔在微博擁有百萬粉絲，以對各種車款性能的專業分析著稱。2024年8月，高若翔團隊宣稱斥資近百萬人民幣，拍攝小米SU7與極氪007的對撞測試影片。影片中指出，小米汽車的小電瓶設計在車輛右前方，碰撞後直接損壞，導致車門無法開啟、車輛自動報警功能也無法啟動。
+9
然而，小米方面隨即提出質疑。小米表示，企業對車主登記手機號碼共計進行5次回撥，車主均未接聽。小米進一步指出，後台數據顯示該車在碰撞前數據長時間掉線，存在小電瓶長時間斷開的情況，藉此質疑影片的真實性。
影片曝光後引發爭議，高若翔團隊隨後修改內容並公開道歉。但北京公安局仍以損害商品聲譽罪追究其刑事責任，小米亦對高若翔求償500萬人民幣，約560萬港元，以儆效尤。
近年來，小米SU7歷經火燒車及散熱引擎蓋涉嫌造假等事件，品牌形象受到衝擊。為挽回消費者信心，創辦人雷軍頻頻透過直播並發布實測影片，大秀產品性能。2024年小米汽車全年銷售41萬輛，其中SU7熱銷近26萬台，超越特斯拉Model 3。小米今年目標銷售55萬台，力圖在競爭激烈的車市中站穩腳步。
【延伸閱讀】借小米SU7電動車給朋友 驚見化身「無碼AV拍攝現場」結局極淒慘（點擊放大瀏覽）
+14
雷軍直播拆車小米YU7大卸八塊 回應虛假宣傳 喊冤：有心理陰影小米SU7再起火引關注 警方拘捕逃逸司機 官方急回應：是被引燃從營銷高地到安全窪地 小米「最安全電車」為何難阻致命事故？小米汽車電池生產線起火？ 官方澄清：操作員失誤，非設計缺陷
延伸閲讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】