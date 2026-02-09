百萬博主拍小米SU7對撞影片疑造假　緊急道歉仍遭索賠¥500萬

內地知名汽車博主高若翔因發布小米SU7對撞測試影片，暗示該車性能不如預期，遭小米以後台數據質疑影片真實性。事後北京公安局以損害商品聲譽罪追究其刑事責任，小米亦對其求償500萬元人民幣（約560萬港元），力圖挽回品牌商譽。



高若翔在微博擁有百萬粉絲，以對各種車款性能的專業分析著稱。2024年8月，高若翔團隊宣稱斥資近百萬人民幣，拍攝小米SU7與極氪007的對撞測試影片。影片中指出，小米汽車的小電瓶設計在車輛右前方，碰撞後直接損壞，導致車門無法開啟、車輛自動報警功能也無法啟動。

然而，小米方面隨即提出質疑。小米表示，企業對車主登記手機號碼共計進行5次回撥，車主均未接聽。小米進一步指出，後台數據顯示該車在碰撞前數據長時間掉線，存在小電瓶長時間斷開的情況，藉此質疑影片的真實性。

影片曝光後引發爭議，高若翔團隊隨後修改內容並公開道歉。但北京公安局仍以損害商品聲譽罪追究其刑事責任，小米亦對高若翔求償500萬人民幣，約560萬港元，以儆效尤。

近年來，小米SU7歷經火燒車及散熱引擎蓋涉嫌造假等事件，品牌形象受到衝擊。為挽回消費者信心，創辦人雷軍頻頻透過直播並發布實測影片，大秀產品性能。2024年小米汽車全年銷售41萬輛，其中SU7熱銷近26萬台，超越特斯拉Model 3。小米今年目標銷售55萬台，力圖在競爭激烈的車市中站穩腳步。

