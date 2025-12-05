小米手機被指過度營銷　新華社批評「大字吸睛、小字免責」

此前，小米手機因「大字吸睛、小字免責」的營銷方式備受爭議。此前，許多消費者對其廣告中「顯著賣點搶眼展示、限制條件藏在角落」的做法多有討論。如今，新華社成為最新加入批評陣營的官方媒體。



今日（5日）上午，新華社刊發題為《「大字吸睛、小字免責」，這樣的小把戲該退場了》的評論文章，直指廠商慣用的營銷套路。



文章指出，媒體將此類行為概括為「三吹」 ，分別是吹功效、吹銷量、吹優惠。談及「吹功效」，新華社以某品牌手機為例：在海報推廣當中，用顯眼大字高調標注「逆光之王」，卻在偏僻角落里用一行小字註解：「逆光之王是產品設計目標」。



對此，新華社在文中提出質疑：「拿設計目標當產品事實宣傳，商家的膽量為何這麼大？」雖然評論未點名手機品牌，但結合此前市場討論，不難推斷指向的正是小米。9月底，小米17 Pro海報發布後引發關注，高調口號「逆光之王」在社交平台熱度攀升。而宣傳海報右下角小字被細心網友留意到，隨後不少人調侃小米又玩「文字遊戲」。

據了解，小米「小字營銷」行為並非首次引發爭議。去年8月，小米汽車宣傳「全國都能開的城市領航輔助先鋒版開始推送」，但海報右下角卻用小字標明「目前僅對特定用戶開放」。

還有一次小米充電樁宣傳海報寫著「小米家充樁用戶獨享終身包流量特權」，但小字補充「產品規劃使用壽命8年」，即實際權益期僅有8年。類似案例使得小米在營銷層面長期伴隨「標題黨」「玩概念」等批評聲音。

《財聯社》報道，今年10月底，北京現代一位高管在行業論壇上犀利點評行業營銷亂象。現場展示一頁僅32個字的PPT，直指多家車企宣傳套路。雖未指名道姓，卻引發業內共鳴，「誰被點到了」幾乎一目瞭然。