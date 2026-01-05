雷軍直播拆車小米YU7大卸八塊　回應虛假宣傳　喊冤：有心理陰影

1月3日晚，小米集團董事長雷軍與高管進行網絡直播，拆解小米第二款車型YU7的同時，亦回應外界對小米的各種質疑，包括「小字營銷」、「1300公里中間只充一次電」，以及「200公里瞬間剎停」等輿論爭議。雷軍表示，過去大半年中，撲面而來的爭議，以及對他本人表述的「斷章取義」，都給他「造成了很大的心理陰影」，現在說話都要斟字酌句。



然而雷軍的回應不僅未能平息質疑，反而再次引發網路熱議。有網民認為，雷軍「狡辯了4個小時」，對涉及產品性能的關鍵數據回應不清晰；但也有網民表示，雷軍與用戶坦承交流，做同行不敢的公開拆車是「亮出底牌」。官媒《環球時報》前主編胡錫進亦發表評論認為，雷軍的直播將公眾的注意力拉回了製造本身，反應了雷軍團隊對小米汽車產品質量的自信。



4個小時的直播中，雷軍與小米高管李肖爽、徐潔雲一同向觀眾展示小米YU7的拆解過程，從汽車底盤、輪胎、防撞梁、門鎖、小電瓶、座椅等，將零件一個個拆開，擺在鏡頭前，全方位展示小米YU7的各個組成部份。拆解結束後，工程師亦向觀眾介紹電池包、安全氣囊的設計及性能。雷軍表示，希望通過拆車直觀展示小米汽車的產品實力，以透明化方式回應公眾質疑。

+ 2

直播除拆解YU7外，雷軍亦回應了2025一年來的各種質疑，他表示，自己的許多言論是被「斷章取義」。他舉例自己曾在一檔節目中稱，自己駕駛小米YU7標準版從北京至上海、全程1300公里，「中間只充電一次」，並非宣稱車輛續航可達1300公里，並曬出完整實測影片、充電記錄等證據佐證說法真實性。

雷軍回應「只充電一次、瞬間剎停」：口語化表達被黑

他解釋稱，他當時測試的小米YU7標準版CLTC工況續航為835公里，該數據為國家標準測試結果，並非其個人主觀宣稱。測試全程為北京至上海的高速路段，平均時速超100km/h，在這樣的工況下，車輛從滿電出發，中途僅補能一次便完成1300公里行程，這一表現讓他本人也深感震撼。他表示，初衷是分享真實駕駛體驗，卻被部份短影片剪掉「中間只充電一次」的「中間」二字，曲解為「一箱電跑1300公里」的虛假宣傳。

此外，雷軍還回應「200km/h瞬間剎停」的爭議。在一次小米SU7 Ultra的測試中，汽車加速到200公里每小假宣傳」的質疑。雷軍在直播中表示，類似的口語化表達在行業內並不少見，卻唯獨自己遭遇大規模「尬黑」。

小米集團公關部總經理徐潔雲也補充說明，這種日常化的體驗分享，就像大家說「一口氣看了十集電視劇」一樣，是對體驗的形象描述，而非嚴謹的技術參數承諾。

雷軍坦言，這些網絡解讀讓他承受了巨大心理壓力，甚至產生「心理陰影」，這次直播團隊準備了「小抄」，他亦一度想全程照本宣科念稿子，「你們希望看到這樣的雷軍嗎？如果每個人說話都被惡意攻擊，那以後網上誰還敢說話？」雷軍直言，這種針對性攻擊的核心目的或許就是讓他「閉嘴」，從而阻礙企業正常傳播。2026年小米也將強化法務團隊建設，堅決打擊整治此類斷章取義、惡意攻擊的行為，同時呼籲網民在看到相關尬黑內容時主動點擊投訴，共同抵制黑水軍亂象。

網民兩極爭論雷軍直播 胡錫進力挺「展現小米自信」

然而，雷軍這次長達4個小時的直播回應，依然掀起互聯網輿論爭議。對於「1300公里中間只充電一次」，有網民指出，雷軍的回應仍是在避重就輕，1300公里中間只充電一次，事實上是出發前充電一次，中間充電一次，一共兩次；而雷軍的回應則會讓用戶認為「充一次」即可。此外，亦言論認為，「1300公里中間只充電一次」是在不開空調，不使用任何其他功能的極限情況下才能達到，雷軍的說法會讓消費者誤以為，任何情況下都能達到這樣的效果。

對於「200公里瞬間剎停」，亦有網民指出，「是在賺別人用生命換來的利潤，這種不負責任的宣傳完全漠視了消費者的生命安全。」有網民直斥雷軍的回應是「狡辯」，並用小米法務的話稱「雷軍不懂車」。

不過也有支持雷軍的網民表示，「同行不敢做的直播拆車，雷總帶頭幹了！用真材實料說話，這就是中國製造的底氣。」《環球時報》前總編胡錫進亦表示，雷軍的拆車直播很有底氣 ，用產品經理和工程師的思維，拿事實、數據和邏輯說話，把複雜的工程問題透明化，通俗化。這場直播，讓小米重建信任，將爭議和情緒拉回到車本身，拉回到製造本身。

2025年，小米汽車從最開始的「最安全」到致命車禍、營銷至上，經歷了口碑斷崖式下跌。新華社曾連發文章批評小米「小字營銷」，以及營銷創新亦須守住公平交易底線。也有「准」小米車主向《香港01》表示，連續而來的網絡輿論，的確會讓消費者在「是否要去提車」上變得猶豫不決；同時亦希望小米能夠在數據上更加清晰透明。

+ 2

小米汽車未交車卻催收尾款 海南女車主憤怒起訴獲賠雙倍返還定金

也許正如雷軍所說，小字營銷是行業常規，對測試數據的感受是他本人的感慨和自然流露。但對於將雷軍個人IP作為企業賣點之一的小米來說，雷軍所說的話無疑會作為消費者的購買考量。公眾並不是要求雷軍「照本宣科讀稿子」，而是希望在涉及關鍵數據的部份，能夠更加嚴謹、信息更加透明，勿用情緒語言引導消費者，造成現實與感知之間的落差。消費者希望看到的是真實，和接地氣的保障，而非天花亂墜的漂亮數據背後，小米法務部門推卸責任的一句「雷軍不懂車」。