山東村支書賣「小米」竟被小米法務投訴？ 網民批：斷農民活路

山東威海村支書馮玉寬近日在影中模仿小米的營銷方式賣農產品小米，被小米投訴「醜化小米高管形象」後被封號，村支書無奈線上道歉，請「小米」給鄉村振興留一條活路，不少網民批評小米小題大作，「斷農民活路」。



該村支書道歉後帳號卻清空短片和所有的農產品，有網民懷疑事情有反轉，亦有網民指出該村支書名下有6家公司，身穿昂貴衣服，影片也確實時常模仿小米董事長雷軍，支持小米捍衛商標權「被投訴不意外」。



山東威海村支書馮玉寬近日在影中模仿小米的營銷方式賣農產品小米，被小米投訴「醜化小米高管形象」後被封號。（影片截圖）

綜合內媒報道，馮玉寬自稱是山東威海的村支書，在社交平台上發布一則道歉短片，他提到，為推廣家鄉滯銷的農產品，在社交平台發佈了售賣本地穀物小米的短片。短片中僅提及了「小米」這一糧食名稱，未使用任何小米公司的商標、logo或品牌相關元素。

不久前，他收到了平台的短片下架通知，原因是小米公司法務提出商標侵權、不正當競爭、醜化小米高層，「關聯雷氏營銷（雷軍及其小米集團在商業推廣中使用的營銷方式）」等多項投訴，認為其使用「小米」字樣侵犯了小米集團的利益。

在他曬出的截圖里可以看到，小米公司在投訴中描述，「該作者通過戲謔化、誇張化的表達方式，刻意模仿我司高管在介紹產品時的形象與風格、經典表述邏輯、標誌性句式、語氣語調等，並關聯『雷氏營銷』等話題，發佈虛假、誤導性言論，系惡意醜化、貶損、污名化我司高管形象……已構成對雷軍先生肖像權、姓名權及個人聲譽的侵害，且嚴重侵犯我司名譽權等。」

小米公司的投訴內容。（抖音@小馮來助農）

村支書馮玉寬反覆解釋無果後，只能錄製道歉短片，並修改了話術，才暫時恢復了帶貨。但之前積累的流量和訂單損失慘重，村民的期待也落了空。「我說賣穀子也不合適，我只能說賣小米，但我真不是蹭流量的，希望小米能夠把格局打開，給我們一條活路。」

該事件曝光後，網民們意見不一。部分人支持小米維權，稱「哪裡是欺負農民，分明是村支書揣著明白裝糊塗蹭熱度」，「明擺著想靠小米的品牌熱度割韭菜」，「同情農民可以，但不能縱容蹭熱度」，更有網民則直接舉報馮玉寬在影片中穿著一身名牌，卻企圖以公職身分蹭流量。

支持村支書的網民們認為，認為在法律層面上，小米公司維權似乎有據可依，但在情理上難以讓人信服。「小米」是農作物的通用名稱，已經沿用千年。村支書的帶貨屬於公益助農，為集體謀利益，和「蹭流量」「惡意營銷」有本質區別。紛紛喊話「雷總、路走窄了」、「假小米還不讓真小米賣，什麼道理」、「商標是該維護，但也不需要這麼冷血」、「雷軍，你真要斷了農民的活路？」、「有點太小題大做了吧？」

12月12日，小米客服回應內媒記者稱，「公司沒有這麼大的權力讓別人不賣小米，具體情況需向有關部門反饋」。同日，內媒記者多次撥打馮玉寬擔任法人的公司公開電話，均無人接聽。同時，網民們質疑的身份也得到了證實：西初家村所屬滕家鎮政府相關部門的接線人員稱馮玉寬確為該村村支書，其他情況暫不了解。

13时30分，村支書馮玉寬的賬號已清空短片和櫥窗，網民質疑「難道有反轉？」。他的身份也得到了證實，西初家村所屬滕家鎮政府相關部門的接線人員稱馮玉寬確為該村村支書，其他情況暫不了解。當地市委組織部回應，正在調查中。

15時32分，村支書馮玉寬在社交平台再次發佈道歉影片，稱「為了推廣銷售農產品，發佈了涉小米公司引發爭議的內容，對小米公司造成了影響，佔用了社會資源，今後會規範自己的網絡言行。」評論區也設置為「僅允許作者自己評論」。目前，雷軍本人尚未對此回應。