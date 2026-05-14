特朗普訪華｜雷軍出席國宴變身｢小粉絲｣　馬斯克單眼Wink配合自拍

5月14日晚，中國國家主席習近平在北京人民大會堂為來華進行國事訪問的美國總統特朗普舉行歡迎宴會。晚宴上，小米創辦人、董事長兼CEO雷軍主動上前與Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）合影，中美兩大科技與新能源車企掌門人互動，迅速引發關注。



晚宴上，小米創辦人、董事長兼CEO雷軍主動與Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）合影。（X）

晚宴上，小米創辦人、董事長兼CEO雷軍主動與Tesla CEO馬斯克（Elon Musk）合影。（X）

社媒平台X上有網民發佈影片並寫道「馬斯克在中國被粉絲索要合影」。據影片畫面顯示，雷軍走到馬斯克身旁拍了拍他的肩膀，馬斯克轉頭後，雷軍主動與他握手。隨後待馬斯克與他人拍完照，雷軍再次拍拍馬斯克肩膀，並掏出手機，以半蹲姿勢同馬斯克自拍合影。

影片中可看到，馬斯克雖然並未起身，但對著鏡頭做了個眨眼Wink的表情。合照後，馬斯克與雷軍並無交流，開始自顧玩起手機。

據公開資料顯示，雷軍與馬斯克的行業交流可追溯至2013年。雷軍曾兩次前往美國拜訪馬斯克，並實地參觀了特斯拉總部工廠，與馬斯克留下合影。

值得注意的是，日前小米汽車官方暫停開放了5月13日至5月22日期間的小米汽車工廠參觀報名通道。時間正值特朗普訪華，因此有不少網民猜測，此舉或為迎接重要外賓而做提前清場準備。