香港快運女乘客禁區買LV　尺寸超限被拒登機　擾攘半小時結局曝光

揀選航班時，應事先留意航空公司對手提行李的尺寸限制。有香港男子日前搭乘香港快運航空（HK Express／UO）、由韓國首爾準備啟程返港航班，惟遇到有同機女乘客在上機前到禁區購物，而其購買的名牌LV（LOUIS VUITTON）產品尺寸超出限制而被拒登機，女子與空服員擾攘足足半小時，最後行李被卸下才肯放棄，樓主對受阻表示「火滾」。



大批網民譴責該女子因一時購物慾而連累全機乘客，「成日話UO執得嚴，但其實佢個Rules寫得清清楚楚」、「呢樣嘢真係唔捉你係人情，捉你係道理」、「我明知自己去又多嘢返，所以一般都坐國泰，（買）23kg ×2寄艙（行李限額），唔使諗咁多」，同時則替她「因小失大」感不值，「個LV應該貴過張機票」。《香港01》正向香港快運查詢。



有女子搭乘香港快運航班返港，因在禁區買名牌，其尺寸超出限制而被拒登機。（「threads.＠jasongutgut」影片截圖）

搭香港快運返港 買名牌超尺寸限制 女子被拒上機

受影響的男乘客在threads帳號上傳2段影片，透露日前搭乘香港快運航空、1架由韓國首爾仁川機場返港航班，遇到有女士因在禁區購買LV（Louis Vuitton）名牌產品，而其尺寸因超重和超出限制而被拒登機，擾攘之下導致全機乘客被連累延誤近半小時，最後需要保安人員將她的行李從機上卸下才肯罷休，樓主對無故受阻表示「超火滾」。

機艙門前擾攘半小時 受阻乘客：超火滾

從樓主拍攝首段影片可見，1名相信是涉事女乘客和空服員站在機艙門前，亦有地勤人員登上客機協助，同時聽到有聲音表示「Please go outside（請你出去）」，估計是示意該女乘客先行離開機艙。另一影片顯示，空服員向女子表示「我哋未閂門呀，你唔使擔心住」，續稱「我宜家同你解決問題」，然後雙方離開機艙，片段至此告終。

疑禁區購物惹禍！ 乘客：LV再靚都唔值得錯過航班

樓主續稱，當時見到女子手持1個登機行李箱，「尺寸啱啱好within行李架」，亦揹着1個小型LV手袋，估計對方在上機前、即在禁區購物因而「出事」。他認為廉航本身對行李有嚴格規定，出發前應先計算好尺寸和重量，覺得「LV再靚都唔值（得）錯過航班」。

涉事女乘客和空服員站在機艙門前，亦有地勤人員登上客機協助。（「threads.＠jasongutgut」影片截圖）

空服員向女子表示「我哋未閂門呀，你唔使擔心住」，稱會助她解決問題，之後雙方離開機艙。（「threads.＠jasongutgut」影片截圖）

航空公司早有明文規定 網民批女子擾人

許多網民指航空公司有明文規定，批評女子因一己私欲而影響他人，「有錢買LV但坐廉航，又唔肯俾行李錢，仲要搞到成機人，認真cheap到爆」、「呢樣嘢真係唔捉你係人情，捉你係道理」、「人哋一早講咗規定，佢都用價錢去反映咗提供咩服務啦，想要多啲服務咪畀多啲錢」、「成日話UO執得嚴，但其實佢個Rules寫得清清楚楚」。

網民感嘆因小失大：個LV應該貴過張機票

有留言則替女子「因小失大」感到不值，「個LV應該貴過張機票」，又好奇問道「細LV袋擺落佢新嗰個LV得唔得？」、「拆盒咪得，防塵袋笠住就過到」，但樓主估計她的登機行李經已爆滿，新買的LV根本未能放下本身手提的行李篋內，所以最終仍被趕下機。

（threads＠jasongutgut）