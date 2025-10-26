LV 1.6萬元男士大衣與長沙86元中學校服「撞衫」　網友：意外重合

10月23日，一名網友在社交平台發帖，稱LV一款售價1.6萬元（人民幣．下同）的男士大衣，竟與長沙長郡中學校服驚人相似，引發熱烈討論。對比圖顯示，兩者均採用黑白配色與束袖口設計，但價格天差地別：LV大衣1.6萬元，校服僅86元。網友調侃這是「高端時尚與校園穿搭的意外重合」。



內媒聯繫LV中國大陸客服，確認該款大衣為今年4月上架的秋冬限定款，材質為79%棉與21%聚酰胺，由品牌設計師親自設計，注重實用性與季節適配性，因此定價較高。目前全國無現貨，已售罄，後續是否重新上架尚不明確。針對「形似校服」的質疑，客服表示「可能有些相似」，但強調設計符合品牌主題。

LV確認該款大衣為今年4月上架的秋冬限定款。（網上圖片）

長沙長郡中學校服僅需86元。（網上圖片）

公開資料顯示，長郡中學校服由長沙苗陽服裝有限公司生產。該公司成立於2010年，註冊資本500萬元，經營範圍包括校服生產與加工，持有多項商標如「少年雛鷹」、「莘莘苗陽」，並申請校服相關專利，涵蓋實用新型與外觀設計。

長沙苗陽服裝有限公司‌信息。（愛企查）

這並非LV首次與校服「撞衫」。2023年底，LV一款6.9萬元早春男士棒球夾克被指與廣西南寧中小學冬季校服相似，均以藍色主調搭配插肩袖與撞色設計，網友笑稱「70元校服穿出7萬同款」。

LV棒球夾克外套與廣西南寧市中小學冬季校服高度相似。（網上圖片）

更早前，GUCCI一款1.8萬元連衣裙被指像「加長版深圳校服」，引發「校服更有性價比」的調侃。10月15日，網友發現Ralph Lauren一款千元POLO衫與長沙雅禮中學秋季校服高度相似，僅在條紋排列與衣領略有差異。