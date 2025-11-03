網民酒宴桌上驚見「Barbie掛肉片」惹議 疑物化女性外還有1問題
台灣傳統的辦桌文化標榜澎湃、豪華，也因此受到不少人的喜愛。
不過，有一名女網友和家人去吃流水席，其間看到一道菜色竟是將肉片掛在芭比娃娃（Barbie）身上，讓她看了直呼詭異，不少人也覺得既不衛生又物化女性，非常不妥。
芭比掛肉片已存在多年 除衛生問題外更有物化女性嫌疑：
這名女網友在Threads發文表示，日前和家人去吃辦桌時，其間看到工作人員推著推車，而車上放了好幾尊芭比娃娃，但娃娃身上穿的不是衣服，反而是掛滿了火鍋肉片，僅露出一顆頭，讓原PO看了直呼：「第一次看到這麼詭異的火鍋，芭比娃娃掛肉？」不少人看了也紛紛抨擊：
「滿噁的，不管是衛生上還是用女生芭比這件事，類似女體盛的概念，超噁欸」
「然後一片片夾起來，感覺娃娃的衣服一件件被扒光，露出肌膚都會覺得尷尬！整桌有男女老少，最後要用什麼眼光看待整身光溜溜的女性娃娃」
「這種廉價娃娃含有重金屬鉛塑化劑，還有歧視女性意涵」
還有網友透露以前就出現過這樣的風潮：
「曾經火鍋店有流行過一陣子還爆熱，現在倒是沒看過了，沒想到又出現了」
「這10年前就有了，以前工作的飯店有這個，下半部是像碗倒扣，但會過機器，但我就是覺得這東西很怪」
「我記得以前在台中有間餐廳就是這樣玩，現在還在不在就不知道了」
「幾年前很流行這樣擺耶，現在很多人都沒看過了嗎？」
