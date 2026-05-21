台灣過期14年｢殭屍肉｣流入知名酒店及餐廳　1.2萬公斤肉類被查扣

高雄市仁武區食品商人謝姓男子與林姓妻子共同經營的「柏昇食品公司」，涉嫌長期販售過期肉品予知名酒店及連鎖商場，最嚴重者過期長達14年，堪稱「殭屍肉」。橋頭地檢署依違反食品安全衛生管理法及三人以上加重詐欺取財等罪嫌將其起訴，並建請法院從重量刑。



檢方調查發現，柏昇公司販售的去皮五花肉絲最後一次進貨日期為2021年1月，早在2021年7月9日就已全數過期，然而這批過期長達3年的肉品，卻一路被當成正常品販售至2024年7月，此外還包含三節翅、小雞爪及去爪雞爪等產品，也都在逾期狀態下持續出貨，其中鵝肉有效期已逾期超過14年，簡直是「殭屍鵝肉」。

高雄市柏昇食品公司，涉嫌長期販售過期肉品予知名酒店及連鎖商場，最嚴重者過期長達14年。（高雄市衛生局）

起訴書指出，謝男與林女明知廠內肉品已逾有效期限，為貪圖利益，指使員工將逾期肉品混入未逾期肉品中，或放入透明塑膠袋重新手寫製造日期，甚至裝入印有原廠製造日期的塑膠籃內，藉此規避客戶品管人員查核。

這批過期肉品大量流入不知情的知名酒店、百貨商場，包括台鋁、高雄洲際酒店等業者均為受害方。這些逾期肉品多已被烹飪，廣大消費者在不知情的情況下食用，暴露於消化及內分泌系統受損的危險中。橋頭地檢署於2024年7月9日指揮警調及衛生單位前往搜索，當場在冷凍倉庫查扣高達1萬2450公斤的逾期肉品。

過期「殭屍肉」圖片▼▼▼

高雄市柏昇食品公司，涉嫌長期販售過期肉品予知名飯店及連鎖商場，最嚴重者過期長達14年。（高雄市衛生局）

檢察官於起訴書中痛批，謝男與林女從事食品批發，竟將逾期肉品販售給包含老、幼、體弱者在內的廣大客群，且未委託合法廢棄物業者銷毀，顯見視消費者食安為無物。更令人髮指的是，謝男與林女在檢方聲請扣押其財產前，於2024年7月12日搶先將名下銀行帳戶內的現金全數移轉，企圖規避司法查扣。

檢方向法院聲請扣押謝男名下財產，並於2024年7月16日獲法院裁准，但兩人已早一步完成脫產。 檢方認定兩人犯後態度惡劣，依食品安全衛生管理法販賣逾有效日期食品情節重大足以危害人體健康之虞、刑法三人以上加重詐欺取財及商品虛偽標記等罪嫌起訴。

檢方建請法院對各次犯行從重量處2年以上有期徒刑，絕不給予緩刑，並對柏昇公司求處500萬元新台幣罰金，同時聲請沒收查扣之1萬2450公斤逾期肉品及追徵犯罪所得。

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