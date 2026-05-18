美國女子喝能量飲料快見底竟吸到毛　剪開驚見「完整鼠屍」崩潰

台北鼠患議題討論度居高不下，香港也在日前傳出罕見「鼠傳人E型肝炎」病例，掀起熱烈討論。無獨有偶，美國近期也發生一宗涉及老鼠的食安疑雲，一名女子透露自己在罐裝的能量飲料中「喝到毛」，剪開罐子便發現一具完整鼠屍，畫面相當駭人。



能量飲料驚見完整鼠屍

綜合《The Nerd Stash》等外媒報道，美國一名女子在抖音發布影片控訴，自己日前買了一罐能量飲料喝，雖然拿在手上就感覺到異常沉重，但也沒有太在意，直到喝了四分之三才發現不對勁。

女子表示飲料拿在手上就感覺到異常沉重。（截取自抖音@chandlermanusky）

女子將罐子剪開，未料映入眼簾的竟是一具完整的鼠屍：

女子透露，她在飲料快見底時突然感覺「嘴唇被異物碰到」，便趕忙將罐子剪開，未料映入眼簾的竟是一具完整的鼠屍。

食安爭議掀出造假疑雲

對此女子強調，老鼠並不是她自行放到罐子裏，也透露已經聯絡了相關單位，仍掀起部分網友對於影片真實性的質疑。

網友指出，工廠的製程一向嚴密，要讓體型較大的齧齒動物鑽進罐子，可能性相對較低，也有人認為老鼠看起來「剛死不久」；而當地衛生部門至今未做出回應，女子則已於稍早將影片刪除。

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