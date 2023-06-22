端午節｜吃糭過量腹脹難消化？中醫教你穴位按摩 自製1茶飲解膩

源自遠古祭龍的端午，吃糭子為應景習俗。



以台灣為例，糭子種類豐富，各有獨特口感，南煮北蒸的台式糭，或是各地風味糭，及近年來發展的養生糭與創意糭，各有擁戴者且任君選擇。

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糭子食材五花八門 視體質再食用

台灣樂生療養院中醫師孫彩霞說，糭子食材有糯米、栗子、豬肉、蝦米、花生及糭葉等，可以提升免疫力，以中醫角度來看，適合氣虛體弱的人食用，但糯米食後容易消化不良，加上油膩黏滯的佐料，像是五花滷肉、鹹蛋黃、花生、栗子等，高脂高鹽的成分，對消化或代謝不良者更是負擔。

怕吃多了會出現噁心、嘔吐、腹脹不適，嚴重者會加重胃食道逆流、火燒心、胃酸逆流等症狀，建議有腸胃炎、消化性潰瘍、膽結石、糖尿病、高血壓、高血脂及腎臟病或痛風患者，少量食用為宜。

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細嚼慢嚥、不過量 防止胃酸倒流

台灣孫彩霞中醫師認為，「細嚼慢嚥，定時定量」是第一守則。吃糭子以小食團，多在口中慢慢咀嚼，可以降低腸胃消化不良，減少腸胃的負擔；而定時定量，能穩定消化系統的排空時間與分泌激素，也可以減少胃酸倒流的發生。

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仲夏吃糭養生 肚脹可按摩喝茶

台灣孫彩霞中醫師表示，吃多糭讓肚子很脹，就要換上寬鬆衣服，輕輕按摩肚臍周圍，順時針方向按壓，輕輕揉動腹部的穴道，緩解脹氣不適；或是飯後散步，感受一下「門前艾蒲青翠，糭葉香飄十里」的聞香端午；還可以自製茶飲，如以山楂、銀花、菊花及水，煎 15 分鐘後去渣成去脂茶，或以山楂、麥芽、神曲、萊菔子各1錢，加1碗半的水，煎煮至剩碗8分滿的消食茶。如果仍未改善，則應諮詢專業的中醫師，利用芳香化濕，理氣健脾的中藥消脂去脹，達到端午排濕毒，促進廢物代謝及增強免疫的效能。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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