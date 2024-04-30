168斷食法｜大學生晚晚熬夜只吃1餐吐血送院！醫推7食物紓緩胃酸

近幾年十分流行「168斷食法」，不過，就有醫師提醒，空腹太久身體感覺餓，胃會主動分泌胃酸，此時若沒食物消化，過多胃酸就會造成胃炎、胃潰炎或胃酸倒流，並直言「長時間的不吃東西，其實對胃腸還是蠻傷的！」



台灣基隆長庚醫胃腸肝膽科醫師錢政弘Facebook粉專發文分享，曾收治一名男大生，每天熬夜打電動，睡到隔天下午3點才起床，接著只吃一頓晚餐，若餓了就喝飲料和零食充飢。某晚他遊戲打到一半，突然一陣暈眩、噁心吐血送急診，才發現是因空腹太久、吃太少又亂吃，產生5公分胃潰瘍，後續吃了快1年的胃藥才痊癒。

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長時間斷食 易胃潰瘍出血

錢政弘表示，穆斯林的齋戒月禁食與「長時間斷食」類似，穆斯林每年固定會有一整個月的齋戒月，在日出和日落間都不進食、連水也不喝，禁食時間恐達18～20小時，比168斷食不吃東西還要久。

「這代表長時間的不吃東西，對胃腸還是蠻傷的！而且還會愈撐愈嚴重。」錢政弘強調，胃通常是看到食物或吃進食物才分泌胃酸，一旦空腹太久，就會覺得餓，此時胃預期要進食而主動分泌胃酸，如果沒食物供胃消化，過多的胃酸就會引起胃炎、胃潰瘍或胃酸倒流；另有些人會因不吃而菸癮更大，反而更容易造成消化性潰瘍出血。

錢政弘指出，過去就有幾篇研究分析伊斯蘭國家在齋戒月期間或剛結束時，常常會出現以下「4情況」：

- 十二指腸潰瘍的發生率特別高

- 潰瘍傷口癒合的速度特別慢

- 因消化性潰瘍穿孔而去開刀的案例有多3倍

- 因消化性潰瘍而死亡率的案例多2.2倍



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錢政弘相信，有些人可在168斷食時調整飲食內容，避免飢餓而引發胃痛，又同時達到減重和消除體脂肪的目的，對此，他也提醒，若本身有「幽門桿菌感染病史、慢性胃病或食量大」者，就必須特別留意長時間斷食對胃部的影響。

醫推介7食物紓緩胃酸

錢政弘建議，採取間歇性斷食或常忙到沒時間吃午餐的人，如果餓到胃痛或胃酸逆流，請不要硬撐，還是吃點食物緩解胃酸，如梳打餅乾、蘋果、葡萄、木瓜、瘦肉、白飯或少量牛奶等。他呼籲，間歇性斷食通常要執行幾個月以上才能達到效果，因此找到適合自身的飲食方式，才能確保能維持長久，當有胃病疑慮時，應尋求醫師診斷和治療。

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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

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