歐洲自由行注意｜扒手「慣用偽裝」大公開　遇到這幾種人提高警覺

近期在西班牙馬德里，一個由民間發起的「馬德里巡邏隊（Patrulla Madrid）」在社群網路上爆紅，他們專門在地鐵與街頭揪出慣竊。



這群經驗豐富的「扒手剋星」也公開了竊賊的常見特徵與犯案手法，提醒遊客若在人群中看到具備這些特點的可疑人士，務必提高警覺。

馬德里巡邏隊公開歐洲竊賊常見特徵（《香港01》AI製圖）

據英國《每日郵報》報道，由導遊哈維爾（Javier）發起的「馬德里巡邏隊」在社群平台上擁有超過百萬粉絲，成員由移民、LGBT活動家、退休人員等各界人士組成。他們在繁忙的馬德里地鐵站巡邏，一旦發現慣竊行蹤，義工們便會集體吹哨、大喊：

扒手（Carterista）！

並拿出手機錄影蒐證，一路尾隨將其驅離市中心。

成員安東尼奧（Antonio）表示，雖然他們沒有執法權，但希望能透過曝光這些竊賊的長相，讓大眾認出誰是專偷孕婦與老人的罪魁禍首。

義工們根據長期的觀察，歸納出扒手通常具備以下9種特徵，遊客可藉此進行初步過濾：

1.穿著運動鞋：為了得手後能迅速逃離現場，他們通常穿著便於奔跑的鞋款。

2.攜帶空袋子：女性扒手常背著看起來很大但其實是空的袋子，用來掩護手部動作或裝入贓物。

3.兩人一組：通常不會單獨行動，而是一人下手、一人掩護或接應。

4.手部有遮蔽物：行竊時會用圍巾、外套或報紙遮住手部動作。

5.善於偽裝：常戴大墨鏡、假髮或頭巾來隱藏容貌。

6.假扮店員：部分扒手會假裝成店員，以便進入試衣間等區域。

7.融入環境：在精品店會穿著名牌衣物，試圖讓自己看起來像普通顧客。

8.眼神閃爍：通常避免與人進行眼神接觸。

9.頻繁移動：在大眾運輸工具上，會不斷在車廂間穿梭尋找下一個目標。



義工進一步指出，扒手最愛用的戰術包括在擁擠處故意推擠受害者，趁亂由同夥下手；或是假裝好心幫忙搬運行李，趁遊客卸下心防時行竊；甚至會有一人假扮慈善團體募款轉移注意力，另一人則趁機偷竊。

「馬德里巡邏隊」強烈建議遊客，背包務必背在胸前並確認拉鍊已拉好，錢包手機絕不能放在褲子後口袋或外套外袋；在試衣間更衣、餐廳用餐或坐長椅休息時，視線千萬不能離開隨身物品，隨時保持警戒才是保住荷包的上策。

