回歸29年｜從香格里拉酒店到蓮塘村　72歲香港大廚的「下半場」

2026年7月1日，香港迎來回歸祖國29周年紀念日。29年來，有人跨過口岸上班，有人跨過口岸吃飯。而他，72歲的香港大廚，在退休後乾脆把灶台搬到了深圳，在人生的「下半場」，重新點燃了那團火。



老派餐廳之必要

距離蓮塘口岸不到三公里的蓮塘村，拐進小巷深處，有一家「隱世」小店。這裏門頭不大，但有一行非常吸引人的文字——「前香格里拉酒店、半島酒店大廚主理」。

推門進去，不過大大小小8張桌子，圓桌方桌排列整齊。

距離蓮塘口岸不到三公里的蓮塘村，拐進小巷深處，有一家「隱世」小店。（深視新聞提供）

香港大廚在年近70之時開啟自己人生的「下半場」：

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吃飯時間，店內時常擠滿食客。有揹着雙肩包、拉着小推車的「遊客」，有附近的居民、午休的工人，也有穿着校服的學生、特意前來探店的網友。有意思的是，食客們進店都是自己找座位，沒有空桌就自覺拼桌。

廚房在裏側，傳來猛火熱鍋的「嗞啦」聲。炒牛河、咕嚕肉、煲仔飯、煲仔菜，還能自帶海鮮加工，都是有鑊氣的老派菜式。

掌勺的主理人，是72歲的葉金永，一頭花白短髮，手上佈滿傷痕。

「原來香港回歸是這麼好的」

葉金永12歲入行，當時做學徒，樣樣都要學着做。

「最開始工作，日薪只有2塊錢。點心、燒臘、廚房，做餐飲就是什麼都要會一點。別人喊你，樣樣都要說YES，不能說NO。」

積累經驗，正式進酒店當廚師時，葉金永已是30多歲。輾轉進入香格里拉酒店後，他一做就是28年。期間，曾被派到上海、北京、菲律賓、泰國、馬來西亞等地工作。

1997年，香港回歸祖國。那一年，40多歲的葉金永在距離香港1200公里外的上海工作。

當時酒店大堂就有一塊大屏幕，大家聚在那裏看電視。現在想來，原來回歸是這麼好的。

人生「下半場」再就業

與大鍋鏟相伴50多年，葉金永終於迎來退休。這之後，他與妻子王綺梅四處旅行遊玩。

2023年落腳深圳蓮塘定居，有空就到處逛逛、出門覓食。年近70的他，做了一個決定——在人生的「下半場」再就業，拿起大鍋鏟開一家小廚店。

年近70的葉金永，做了一個決定——在人生的「下半場」再就業，拿起大鍋鏟開一家小廚店。（深視新聞提供）

第一家店，只有三十平方米，賣腸粉和煲仔飯。

「客人跟我說，每次來都找不到座位，不如找一家大一點的店面。」葉金永笑稱。

後來，就搬到了現在的店面，菜單也更豐富了。

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港味，更是人情味

葉金永曾憑藉一道炒牛河，成功進入香格里拉總部擔任主廚。

現在，他用幾十年來練就的手藝，為深港兩座城市的人，點燃同一個灶台、烹飪同一個味道。不管是附近居民，還是來探店的網友，都能嚐到地道的「港味」。

很多是熟客，他們說，把這裏當成飯堂，千萬不要不做了。

說起這個，葉金永咧起嘴角笑，眼角的皺紋擠成一團。

讓葉金永留下深刻印象的，是有些客人去了美國、英國，一回來都會來這裏吃飯。「很有人情味。」

有一回，葉金永在下廚時燙傷了手，暫時不能炒菜，不少顧客撲了空。

「有食客特意帶了藥膏給他！」葉金永的妻子王綺梅感嘆道，「葉師傅說開了這家店以後，我們多了很多朋友。」

葉金永的妻子王綺梅感嘆道，「葉師傅說開了這家店以後，我們多了很多朋友。」（深視新聞提供）

小店由早上11時營業至晚上10時。

一天裏，葉金永僅有下午的一小段休息時間，吃點東西補充體力、喝口酒放鬆一下。在店裏坐一會，又要開始備菜為晚市做準備。

有的熟客，晚市時間會提前來店裏，我都提前開火下廚。有的晚上下班後過來吃飯，我也無所謂加班，有食材就煮給他們吃。

偶有空閒的時候，葉金永就會坐下跟食客聊聊天。粵語、普通話、方言……在小店裏交織。

如今，葉金永每周做六休一，周二關門。休息的時候，他有時早上過關去香港，跟子女吃頓飯，晚上就回深圳。

「這幾年，看到很多香港客人來深圳買東西、吃飯，都說很方便。有的天天來吃，有的會來打包回香港吃。」

這位重慶食客從90年代開始在深圳工作、生活，也經常去香港，還結交過香港朋友，見證了深港周邊的變化。（深視新聞提供）

「我們是重慶人，麻辣也吃、這種廣味也吃，都喜歡。上次來正好遇到休息，今天就再來一次，下次準備買點食材來加工。」這位重慶食客從90年代開始在深圳工作、生活，也經常去香港，還結交過香港朋友，見證了深港周邊的變化。

「7月初我家人也要從重慶過來，準備帶他們來這個店，也去香港走一走。」

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慢火，長情

在這座以「速度」著稱的城市，葉金永用「慢工出細活」立足。從三十平米的小店到現在，仍是葉金永一人掌勺，守着一口鍋，一碟一碟地炒。

店內有張醒目的温馨提示，是王綺梅手寫的。

店內有張醒目的温馨提示，是王綺梅手寫的。（深視新聞提供）

我太太寫了這個温馨提示，最重要是告訴大家，我自己一個人煮、一個人炒，怕客人等太久。

經營這家小店，72歲的葉金永凡事都想親力親為。說起目標，他想得很簡單。

「很多人叫我搞連鎖店我也不想，自己生活過得好，身體健康就行了。炒到手沒有力氣，做不了就不做了。」他笑道。

29年來，深港融合程度日漸加深，在科技、經貿、金融、教育、衛生等多個領域都展開了緊密合作。深港「一小時生活圈」的常態化，讓兩地居民「串門」互動越加密切。

深港「一小時生活圈」的常態化，讓兩地居民「串門」互動越加密切。（深視新聞提供）

2025年，深圳邊檢總站累計查驗港澳台居民1.71億人次、內地居民 9529.2萬人次。

一碟炒牛河，從香格里拉酒店到蓮塘村，變的是地方，不變的是味道，和灶台上的那團火。

或許深港融合的底色，就是兩座城市在同一個灶台上，煮沸了人間煙火。