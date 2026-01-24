前海發布引領區2026行動方案　21方面具體舉措促深港融合再升級

前海建設深港深度融入發展引領區發布2026年《行動方案》，把深港合作推向更深層次。該方案包括三大部分及21方面舉措、56條具體任務，涵蓋規則機制、基礎設施、民生領域，譬如聯合香港通過「監管沙盒」，測試一批民生金融、跨境、金融特色創新應用項目；推動制定前海參與香港北部都會區建設工作方案；從實習就業創業、交流交往、便利工作生活等多方面支持香港青年在前海發展和生活。



這是前海連續第二年在開年聚焦深港合作，系統性推動規則銜接、產業協同、民生融通三大關鍵領域突破，為深港深度融合發展引領區建設注入強勁動力。

港府認為，《行動方案》中提及的發展方向對進一步推動兩地規則銜接、機制對接，深化雙方合作與交流有重大意義。各政策局正積極研究《行動方案》的措施，並會繼續支持前海發揮先行先試功能，推動更多的政策創新和突破，共同推動大灣區高質量發展。

前海深港青年夢工廠。（深圳發佈）

近日，前海推出《前海建設深港深度融合發展引領區2026年行動方案》（下稱《行動方案》），圍繞「促進各類要素跨境流動高效便捷，推進規則機制一體化銜接」、「加強與香港產業協同聯動，推進基礎設施一體化建設」和「便利香港居民生活就業，推進民生領域一體化融通」提出21項重點任務。

規則機制如何再深化？

在「一國兩制」框架下，為優化與香港的機制規則，《行動方案》提出在人才交流、金融市場互聯互通、跨境投資貿易便利化、教育醫療文化合作等7個方面嘗試創新舉措。

前海桂灣金融中心。（深圳發佈）

在金融市場方面，深化深港私募通，探索前海QFLP餘額管理模式，簡化香港有限合夥基金在前海設立試點企業的程序，並透過「監管沙盒」測試民生金融及跨境金融創新項目。

在法律服務上，持續開展粵港澳合夥聯營律師事務所試點，推動「港資港法」「港資港仲裁」，並與香港共建深港法律服務和法律查明資源庫。

此外，措施還包括加快航運物流規則對接、推動數據要素跨境便捷流動、加強標準對接，以及促進港人在前海就業創業，例如擴大「深港72小時體驗券」覆蓋範圍，推動香港註冊獸醫在前海執業等。

前海。（深圳發佈）

企業來前海發展有什麼保障？

在與香港產業協同聯動方面，《行動方案》聚焦提升國際金融、航運、貿易中心地位，建設國際創新科技中心，拓展內地市場，加快基地建設，開展文化交流、參與北部都會區建設，搶抓APEC會議拓展國際合作等8個方面。

其中提到，建設「深港匯」雙向總部基地，促進深港企業生產要素跨境自由流動，支持外資港資企業「走進來」、內地企業「走出去」；強化金融聯動，打造「赴港上市直通車」，助力深港資本市場培育「小巨人」企業，推動優質港資獨角獸、瞪羚企業開拓內地市場；升級航運貿易合作，推動粤港澳遊艇旅遊自由行、「深港汽車快通計劃」提質增量，並組織「大灣區出海招商團」拓展國際市場。

《行動方案》又提到，推動制定前海參與香港北部都會區建設工作方案，開展港深西部鐵路（洪水橋至前海）深圳段工程可行性研究等前期工作；推動與北部都會區產業合作。

前海冰雪世界涵蓋商業區、酒店，及最亮眼的全球最大的室內滑雪場。（楊雙如攝）

國內最高、世界第四大的摩天輪「灣區之光」高128米，最高點相等於40層樓高。（楊雙如攝）

香港人來前海有什麼生活保障？

在便利香港居民生活就業方面，《行動方案》則從大力支持香港青年創業就業、提供就學、就醫、住房保障、暢通深港跨境交通體系、構建與國際接軌的港風港味生活氛圍、打造服務中心等6個方向考慮。

其中提到，深入實施前海深港青年夢工場「1510」新模式，構建前海深港青年夢工場「1+N」發展矩陣，加大香港青年就業支持力度。

新開幕的深圳最大書城「灣區之眼」。（楊雙如攝）

前海深港青年夢工場的「1510計劃」落地以來，園區入駐率超95%，目前已累計集聚423家企業，其中文創企業佔比10%，香港大學、香港理工大學等3所高校也已入駐，形成了濃厚的創新氛圍。

前海深港青年夢工場運營公司總經理莫偉軒表示，2026年夢工場將聚焦深港投資網絡、「深港生態合作夥伴計劃」、深化「1+N」發展模式三大核心項目，全方位賦能港澳青年創業與企業發展。尤為關鍵的是，夢工場正全力推進1號樓建設，未來將其打造為功能集成、服務高效的港人港企服務中心，以全鏈條支持與優質配套，讓前海真正成為港企港人赴內地拓展發展的「第一站」與「首選地」。

莫偉軒期望前海夢工場未來會變成整個大灣區，並聯合香港成為國際級孵化器。（廖雁雄攝）

「港青驛站」為來前海的香港青年提供居住保障；保障在前海工作和居住的香港居民子女入學需求，提升國際學校辦學質量；擴大「港澳藥械通」、「長者醫療券」服務範圍。

提升深港跨境通行效率，推動前海三灣片區與深圳灣口岸、蛇口郵輪母港的交通暢通順達，優化海上客運航線，支持前海香港機動車通過深圳灣口岸「多次往返」深港。

前海將聚焦「深港匯」雙向總部基地建設：升級打造「港人港企服務中心」

前海管理局港澳服務處負責人表示，前海始終緊扣「深港深度融合發展引領區」這一戰略定位，連續兩年印發實施《行動方案》，進一步凸顯深港合作在全局工作的戰略主線地位，充分彰顯了前海堅守「依託香港、服務香港」初心使命的堅定決心。

負責人強調，將秉持「久久為功、一張藍圖繪到底」的戰略定力，聚焦規則銜接、產業協同、民生融通三大核心領域，以系統思維、務實舉措全面推進深港合作走深走實，切實把前海打造成為支持香港經濟社會發展、提升粵港澳合作水平、構建對外開放新格局的重要戰略平台。

前海管理局首席港澳聯絡專家黃梓謙指出，2026年是「十五五」規劃開局之年，也是深圳APEC年，前海在此節點推出深港深度融合發展行動方案，具有重要的戰略意義。

他介紹，2026年前海將聚焦「深港匯」雙向總部基地建設、升級打造「港人港企服務中心」、深化人才發展與區域協作三大重點項目與發展方向持續發力。接下來，前海會主動和香港特區政府相關部門對接協作，讓港人港企在前海發展得更安心、更順心，真正享受到深港融合帶來的紅利，為大灣區建設添磚加瓦。