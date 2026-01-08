河南23歲男誤信偏方　將5cm活水蛭塞入尿道致梗阻劇痛　醫生提醒

據「鄭州人民醫院」公眾號消息，河南鄭州一名23歲男子，將一條活水蛭塞入尿道，結果引發劇烈疼痛、排尿困難，只能緊急求醫。泌尿外科主任單中傑表示，每年都會接診數例將異物塞入尿道的患者，醫生提醒，手術本身有風險，且可能遺留慢性疼痛、排尿功能障礙反覆感染、尿道狹窄等長期痛苦。



文章指，鄭男在網上看到了一些偏方傳言，出於好奇和獵奇心理，網購了一條活體水蛭，並異想天開地塞入了自己的尿道。

水蛭塞入尿道，可能會造成二次損傷。（紅星新聞）

鄭男期待的「奇特」效果並未出現，身體只有劇烈的疼痛和排尿困難。水蛭順着尿道進入他的膀胱，開始了瘋狂吸血和釋放抗凝血物質，鄭男急到鄭州市人民醫院就診。超聲波影像顯示，鄭男的膀胱里竟然有一個正在蠕動的條索狀異物，周圍還有瀰漫的出血跡象。

超聲波影像顯示，男子的膀胱里竟然有一個正在蠕動的條索狀異物。（大河報）

醫生為他實施了經尿道膀胱異物取出術，一條長約5-6cm的活體水蛭正緊緊吸附在膀胱黏膜上，其吸盤處黏膜已嚴重充血水腫、滲血不止。醫生將這條吸飽血的臃腫水蛭取出，鄭男的尿道梗阻解除，疼痛瞬間消失。

醫生取出的水蛭。（大河報）

醫生提醒：尿道和膀胱黏膜非常嬌嫩，術後也可能遺留長期痛苦

泌尿外科主任單中傑則表示，每年都會接診數例將異物塞入尿道的患者，「異物五花八門，從溫度計、電線、鋼珠，到這次的活體生物，大多數都是由於好奇心驅使、輕信不實信息，或是出於不健康的自慰方式。尿道和膀胱黏膜非常嬌嫩，異物進入極易導致劃傷、穿孔、感染、出血，像水蛭這類活體生物，還會吸血、釋放毒素，引發嚴重炎症、貧血甚至敗血症，危及生命。」

單醫生還提醒，手術本身有風險，且對尿道和膀胱可能造成二次損傷。可能遺留慢性疼痛、排尿功能障礙反覆感染、尿道狹窄等長期痛苦。