內地現｢線上詐騙、線下取金｣騙局　｢薦股群組｣6000多人都是假帳號

撰文：唐雪艷
近日，內地多位市民的黃金險些被騙。警方稱，現在的電信詐騙開始流行「線上詐騙、線下取金」的套路，有三招可以防範。
500多克黃金險被騙 一查「薦股群」大部分竟是群演
《央視新聞》報道，長春的王先生在自稱是某證券公司工作人員的推薦下，加入了一個「薦股群」，群裏有6000餘人。
對方先是給王先生轉了2622元（人民幣，下同）的股票虧損費，博取了他的信任。隨後誘導他用黃金和現金購買上市公司的股票，讓他在線下交易500多克黃金。
警方攔截王先生後，判定這是一個境外詐騙團伙實施的投資理財類詐騙，「股票直播群」裏的6千多人，絕大多數是「群演」或是非真人的虛假帳號。
警員在金舖攔截受騙者
長春的高女士也遇到了同款騙局，對方稱有內幕消息，能推薦「穩賺不賠」的股票，但要以實物黃金來投資。民警找到從金店出來的高女士時發現，她深陷「炒虛擬貨幣」騙局，差點在線下被騙走37萬現金。
同樣地，山東的劉女士在網絡上結識的男子以高額回報為誘餌，推薦虛假投資網站，誘導她線下交付現金，警方在90分鐘內攔截了劉女士近9萬元涉案資金。
電信詐騙頻發 牢記三點保錢財
警方提醒，這種「線上詐騙+線下取錢」的模式時常發生，現金和黃金一旦離手，很難追回，有三招可以防範。
第一，不要輕信網絡上的炒股專家和投資理財專家推薦的投資方式，如進入某軟件進行炒股。
第二，採用送現金、送黃金或郵寄黃金的方式，把錢給予他人，全都為假。
第三，不要隨便下載非官方的投資軟件，這些軟件都是詐騙團伙用來實施詐騙的重要工具，裏面的內容都是虛假的。
