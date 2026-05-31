深圳「無底薪合夥人」騙局　以為頂多無糧出　驚覺步入深淵已太遲

第一次對「合夥人」這個概念產生新認知，緣起於以前的一次面試經歷。2024年5月，距離從上一份工作裸辭已經近2個月，我一直沒有找到合適的工作。在深圳「雙休」的全職工作彷彿是原罪，尤其是新媒體運營崗，因此我把目光轉向了時間自由度更高的兼職。



文：山干（發表於深圳微時光）

我在招聘平台看到一條兼職招聘訊息，薪資只有2-3k（人民幣，下同），崗位描述言辭透露着真誠。我加了老闆微信，一聊才發現是合夥人崗位。

一起賺錢分錢……一個人搞太難了，一群人才能做大做強。

老闆的這些話吸引着我，心想與其沒有工作，不如和老闆聊聊看。

「無底薪合夥人」騙局，盯上失業找工作的深圳人。（示意圖，深圳微時光授權使用）

深圳的「合夥人」騙局▼▼▼

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「公司」在福田區的一個共享辦公室裏，老闆租了個工位，我們約定在那裏碰面。在公共接待區，我們聊了一個多小時。老闆沒什麼架子，其間向我描繪了一張宏偉的藍圖。他說目前也有騰訊辭職的寶媽在合作，已經拿到兩千元的廣告費分成，但沒說具體分成比例。當得知我會設計，提議可以合夥，他跑客戶，我只用設計，盈利分成，到時候再簽訂協議。最打動我的一點是，分成比例由我來定。

回去的路上我難掩興奮，從沒想到過「合夥人」居然會和我掛鈎。我把此事和從商的姐夫商量，姐夫給我澆了盆冷水。他說做生意應該只看利益，做多少事拿多少錢，建議我以內部價按次收費，讓老闆提高對外價格賺取差價。不出所料，老闆立馬拒絕了。老闆說合夥是要一起搞客戶，他再次強調利益捆綁。我當時沒從「合夥人」的幻想中抽離出來，以為錯失了一次良機。事實上，這和他之前說幫我跑客戶已經自相矛盾，「當老闆」的夢就此破碎。

後來，在瀏覽招聘軟件過程中，我發現了許多更直白更毫不遮掩的「無底薪合夥人」崗位。這些公司大多為20人以下的小微企業，崗位的描述往往顛覆傳統的職責框架。「做自己的CEO」「零投入成本」「如果你不甘平凡……」等極具感染力的文字，煽動着求職者點擊溝通的慾望。社交平台上的「創業搭子」很多也是「無底薪合夥人」，有的甚至以「合夥人」為名套取創業模式。

「無底薪合夥人」吸引的大部分是失業者或職場受挫者。他們鬱鬱不得志，渴望一展抱負，一旦得到老闆肯定和信任就變得盲目了，進而沉浸在「合夥人」的幻夢中，然而現實往往比較殘酷。

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有網友這樣評價「無底薪合夥人」：成了就拿走分成，沒成就只是免費勞動力。但這已經是「無底薪合夥人」較好的結局。雨果網就曾報道，不少招聘平台上出現大量「跨境電商合夥人」崗位，表面上無門檻、高收益、免費學習，實則是製造一種「零投入也能高回報」的錯覺。公司通過「免費」獲取信任，以製造出單假象等手段一步步套牢小白的資金。

除了明顯的合夥人崗位，部分職位撕開面具後仍是「無底薪合夥人」，甚至暗藏着更大的騙局。轉行成為咖啡師之初，劉瀟怎麼也沒想到，自己會以「合夥人」的身份和「老闆」對簿公堂。

劉瀟一直有着開咖啡店的夢想，由於毫無經驗，在她看來，最直接的入門方式就是去咖啡店工作。她在招聘平台上看到一個無需任何經驗的咖啡師學徒崗位，並順利接到了面試通知。當時處於疫情期間，老闆仍願意招聘小白，這讓劉瀟感到警惕。她在網上查詢門店公司的相關訊息，發現其在疫情之前就已經註冊，且有4家門店。還專門到咖啡店踩點，門店裝修很有設計感，客人也很多。劉瀟這才安心去參加面試。

劉瀟一直有着開咖啡店的夢想。（深圳微時光授權使用）

面試時，老闆雄心勃勃講了公司的品牌規劃，聲稱拿到投融資後公司會建立全國連鎖門店，到時候也會有更多合夥人加入。劉瀟認為公司不錯，便入職了，月薪4500元。但她並沒有把合夥放心上，認為這事怎麼都還輪到她這個新人。劉瀟回過頭來才發覺，老闆在面試時就已經開始做局了。

劉瀟入職的前兩個月，薪資照常發放，五險一金也齊全。從咖啡知識到門店運營，老闆手把手教給她很多東西，對於門店數據也沒有遮掩。此外，老闆還經常給她分享各行業的新聞，並表示要教她商業知識。從她觀察來看，老闆無論在哪一家門店，做咖啡都非常認真，對水温和咖啡粉克重有着嚴苛的要求。老闆的真誠和對咖啡的執着，很快博得了劉瀟的信任，成功在她心中樹立起了靠譜的形象。

2023年1月，劉瀟入職的第三個月，公司來了一位新店長，其曾在公司其中一個合夥人手下工作過，能力比較出眾。這時疫情已經放開，經濟開始復甦，咖啡連鎖店遍地開花。趁着這良好的經濟勢頭，老闆打算從三家分店擴至五家分店，並開放了內部合夥渠道。儘管工作越來越得心應手，但至此，劉瀟仍然覺得自己和合夥人相距甚遠。

劉瀟沒想到，不久後，老闆主動找到她談合作事宜。劉瀟頓時覺得自己被重視了，但她仍懷疑自己的能力。老闆以「沒有人是學會才上場的，都是邊做邊學」來鼓勵她，讓她有了信心。

劉瀟還是留了個心眼，她特意向老闆問起和股東A之間的糾紛，這是她從店長那得知的。對此，老闆沒有隱瞞，坦言公司由他、股東A和B三人共同出資成立，但A沒有完成足額的實繳資金，還偷公司配方開店。老闆把他貶得一無是處，並且雙方還要互相起訴，如今只好尋找合夥人另起爐灶。劉瀟追問為什麼不解散公司，老闆表示他要對股東B負責。老闆開誠佈公的態度，讓劉瀟對其的信任度進一步提升。

那個時候，也是我對他信任度最高的時候。

公司已經初具規模，運營模式成熟，經營狀況良好，老闆的為人和技術也令她信服，而且合夥意向金在20天內可以退還，劉瀟心動了，覺得可以和老闆大展拳腳，圓自己的咖啡店夢。

促成她作出決定的另一個重要原因，是她當下急需一個「精神寄託」。在咖啡店工作期間，劉瀟家庭突發變故，一度處於抑鬱狀態，這份工作把劉瀟從低迷的狀態中拉了出來。她相信否極泰來，便把事業當成了主心骨和救命稻草，孤注一擲地投身了進去。

在咖啡店工作期間，劉瀟家庭突發變故，一度處於抑鬱狀態。（示意圖，Yuris Alhumaydy/unsplash）

決定投資前，她和店長有過溝通商量，店長也接到了合夥邀約，他們最終都提交了意向金，入夥參與公司盈利分成。成為合夥人後不久，老闆便讓劉瀟重啟一家疫情期間關閉的門店，突然被委以重任，這份信任一下子激起她的工作熱情，劉瀟暗自較勁要做出點成績。只是事與願違，由於門店客流量不行，總店又缺少人手，沒多久老闆就把她調回總店。儘管心有不甘，劉瀟還是認同老闆的做法。

在總店工作期間，她逐漸察覺公司陷入了資金危機。先是從物業那得知門店目前處於欠租狀態，隨後是工資和分成都沒有了着落。由於勞動合同沒有解除，劉瀟找到老闆問詢，她的身份是員工還是合夥人，為什麼工資和分紅都沒有。老闆避重就輕，只說資金周轉不過來，公司實繳資金耗盡，又需要繳納房租。也告知了解決方案，稱他正在起訴股東A，只要A完成實繳，就會有現金流進來。這給劉瀟帶來了一線希望。

而後，老闆分別向劉瀟和店長借錢用於交房租、發工資。他特別強調，這是以公司名義借，不會不認賬的，只要股東A的實繳資金一到賬，公司就會還錢。

你看我平常做事自己心裏也有認知，要不然早就走了，對吧？現在我還在堅持。

劉瀟共情老闆的經歷，從他身上看到了自己低迷期的影子。她認為老闆挺過疫情也不容易，還有責任心把店撐下來，至少沒有直接跑路。成為合夥人後，店長和劉瀟都把咖啡店當成了自己的孩子，畢竟疫情已過，4家門店都撐了過來，他們不希望倒在黎明前，於是都答應了借錢給老闆度過危機。

劉瀟把錢轉入公賬時，賬戶卻顯示已經凍結。老闆說這是之前的案子，被人做局了，與現在的公司無關，也不會影響他們，轉入到分店公賬就可以了。劉瀟對此產生了一絲疑慮，但出於對老闆的信任，還是轉了賬，她只想着一起把公司重新經營好。

真正讓她意識到不對勁，是被調回剛開始入職的分店後不久，門店開始停水停電了。她和店長總共已經搭進去近30萬，在她看來，應該足以填補資金短缺的窟窿。就在這時，老闆又找到店長借錢，理由是門店聯名活動物料到了，希望湊夠錢交這個月房租把活動辦好。劉瀟得知後，對店長嚴肅地說：

絕對不可能！你也不要再借錢了，這裏面絕對有問題！

但店長依然陷在「合夥人」的身份裏，認為辦好活動才會有資金流入維持門店運轉，即便網貸也執意要借錢給老闆。得知劉瀟也花光積蓄無錢可借後，他甚至還請求劉瀟通過網貸借錢給他，日後償還。劉瀟念在和店長的情義，最終心軟了，兩人各自網貸了半個月租金。

然而，這些錢終究是都打了水漂。劉瀟開始接到法院的勞動仲裁通知，她才發現之前一起工作過的員工都在起訴公司欠薪。2023年5月，4家門店全部閉店，距離劉瀟入職前後不過半年多。劉瀟和店長便向老闆提議變賣設備還錢，誰料老闆沒答應，店長為此還和老闆大吵了一架。劉瀟和店長準備起訴公司，老闆卻不以為意。他堅稱公司會認這筆賬，到時候由股東A來償還，相當於兩人幫公司把A清算出去。等A實繳資金到位後，大家還可以繼續合作。此時，劉瀟也只是認為自己時運不濟，覺得這只是一次普通的經濟糾紛，而不是一場徹頭徹尾的騙局。即便後來他們連同老闆一起起訴，律師跟她說，這個老闆是職業騙子，是一個老賴，她仍不太相信。

店長則沒有劉瀟那麼冷靜，一邊起訴，一邊在朋友圈辱罵老闆來泄憤，老闆以人身攻擊為由報警，結果店長被罰款500元。直至雙方對簿公堂，劉瀟才真正認清了這位她曾信任的「老闆」的醜陋嘴臉。2023年10月，法庭裁定老闆有償還義務。老闆不服原判，提起上訴。劉瀟怎麼也想不到，老闆在庭上辯護時竟然胡編亂造倒打一耙，稱劉瀟塑造富二代身份誘導他合夥，劉瀟是職業借貸人，專門以放高利貸為生才會借錢給他。

這個人真的太噁心了。

得知這原來是一場精心編織的騙局後，劉瀟氣憤不已。

案件以劉瀟勝訴告終，但老闆名下財產早已轉移，她至今沒有得到一分錢。不僅如此，劉瀟發現「限高」的老闆依然出入各種高端場所，彷彿一切沒有發生。其小紅書仍在更新開店模式的內容，偶然有人會在評論區諮詢。她覺得「這很可能是在繼續誘騙新的『合夥人』」。

對於「無底薪合夥人」，拍拍比較謹慎，看到這種崗位會迅速滑走，他的朋友有過前車之鑑。當時他這位朋友失業找不到工作，在招聘平台上看到了新媒體聯合合夥人崗位，沒有薪資，利潤五五分成，抱着試一試的態度入職了。第一天上班，公司零零散散幾個人，沒有幾個人在認真工作，倒是一大堆面試的人，整個公司氛圍像一個傳銷組織，拍拍朋友意識到不對勁，幹了一上午就趕緊走人了。

但當「無底薪合夥人」作為副業時，拍拍提供了一條可行性的路徑。拍拍是從事新媒體運營工作。2024年7月，他在職期間在社交軟件上認識了他的合夥人小高。小高是一名港碩在讀的學生，由於香港房租太貴，小高在深圳租房。他得知拍拍在做新媒體運營後，兩人一拍即合做起了線上港碩申請的業務，簡單來說就是拍拍主要負責視頻產出，圍繞小高打造個人IP，小高主要負責獲客溝通。

拍拍的朋友在招聘平台上看到了新媒體聯合合夥人崗位，抱着試一試的態度入職了。（示意圖，blue sky@unsplash）

為此，小高立馬成立了公司，他們簽訂了合夥協議，拍拍技術合夥，獲得利潤的15%，不佔有股份。雖然他們只見了一次，但立馬確定了合作關係。拍拍覺得自己並沒有損失什麼，作為副業也不用誠惶誠恐擔心收入問題。拍拍能獲得的也並不只是盈利分成，小高找拍拍寫文案也會支付報酬，每月的客資情況也會給拍拍過目，盈利分成也按時發放。拍拍覺得小高很靠譜，目前兩人合作愉快。

最近拍拍被裁員，但他沒考慮過全職當「合夥人」，盈利分成還不足以維持他的生活。雖然他們現在是一個小而美的公司，但創業九死一生，存活與否是一個不確定的問題。拍拍是幸運的，在短的時間裏遇到了對的人。關於如何甄別合夥人，拍拍說一方面是靠合規的法律文件明確權責，另一方面通過合夥人的待人接物來判斷是否靠譜。

「無底薪合夥人」在法律上來說是合理的。根據《民法典》第九百七十一條規定，合夥人不得因執行合夥事務而請求支付報酬，但合夥合同另有約定除外。但後者的標準是無法量化的，它關乎複雜的人性。不管是技術合夥還是帶資合夥，合夥人的考量都是無法通過一紙協議確定的。

劉瀟覆盤這次合夥，除了痛斥前老闆的騙人行徑，也認識到了自己的不足。朋友安慰她失敗的經驗也同樣重要，如今劉瀟也重拾了信心，不願意被婚姻束縛的她，仍把事業擺在第一位。

如果有機會的話，我還是願意合夥，但是要等風來。

備註：文中人物為假名。

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】