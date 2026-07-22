男子低燒骨痛就醫揭頸椎竟被細菌｢啃出洞｣　醫：手有傷口忌切生肉

一男子連續2個月午後低燒、骨頭輪番疼，輾轉多家醫院多科室排查無果，直到在瑞金醫院最終確診，才發現他的頸椎第七節已被悄悄「啃」出一個洞。



tNGS（靶向二代測序）結果顯示：布魯氏桿菌，豐度值高達99.57%。



這病北方牧區多見 該男子來自南方 怎麼中的招？

布魯氏菌病，俗稱「布病」，主要流行於內地西北牧區，牛羊是主要傳染源，布病導致的脊柱感染，最常見的好發部位是腰椎。但該男子一不養牛羊，二沒去過牧區，感染的部位還是更為少見的頸椎——所以前期誰也沒往這想。

男子X光畫面顯示頸椎被「啃出洞」▼▼▼

醫生刨根問底，問題出在廚房。

經醫生仔細詢問，他雖然不養牛羊，但經常買生牛肉回家處理，處理時不戴手套，家中廚房砧板生熟也沒有分開。他家住農村，家裏還養了豬和狗——豬也是布魯氏桿菌的重要宿主，狗則可以攜帶菌種。

所以真相很可能是：男子在處理生牛肉或接觸豬、犬時，布魯氏桿菌通過他手上微小的傷口，悄悄進入了身體，潛伏下來，最後盯上了頸椎。

在處理生牛肉或接觸豬、犬時，布魯氏桿菌可能通過手上微小的傷口，悄悄進入了身體。（Unsplash@Kenneth Schipper）

布魯氏菌偏愛侵犯脊柱和關節。頸椎感染雖比腰椎少見，但更兇險——頸椎裏走行着脊髓，支配我們的四肢活動和呼吸。細菌持續破壞椎體，一旦形成膿腫壓迫脊髓，輕則上肢無力，重則截癱。

醫院當天就啟動治療方案，目前該男子體溫正常，疼痛大幅緩解，但還需堅持三個月治療，定期複查化驗指標及頸椎影像。

普通人怎麼防？醫生給出三條建議

1. 手上有破口，別碰生肉

哪怕倒刺、小劃痕都不行，等傷口癒合再說。最好戴手套處理生肉，或者處理完立刻洗手。

手上有破口，不要碰生肉。（Unsplash@Amy Vann）

2. 砧板生熟必須分開

切生肉的板不能直接切熟食，沖一沖不算乾淨。

3. 不買、不吃未經檢疫的生肉

來源不明的肉，風險未知。牛羊肉、豬肉避免生食、儘量煮熟煮透，不喝未經處理的生奶，不吃生奶製品；

對於養殖戶朋友，在接生、處理流產動物胎兒時，務必戴口罩、手套、護目鏡，做好防護。

最後再說一句，如果午後反覆發熱超過兩周+夜間盜汗+關節疼痛，可回顧是否有牧區旅行史，或者接觸了生牛羊肉、飲用生奶等情況。就診時也應主動告知醫生，這有助於儘早確診，甚至少走幾個月彎路。

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