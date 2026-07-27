初到廣東女生買「5隻毛桃」配排骨煲湯　網民：千祈唔好煮煲仔飯

「阿姨，我要五隻毛桃煲湯！」



近日，一位剛到廣東一個月的女子想學當地人煲湯，特意去市場花100元（人民幣，下同）買了個4.5升的大砂鍋。還聽當地人的建議買了排骨、赤小豆、五隻毛桃，說是用「五隻毛桃」煲湯可以祛濕。

近日，一位剛到廣東一個月的女子想學當地人煲湯，特意去市場花100元（人民幣，下同）買了個4.5升的大砂鍋。（抖音@夯姐的日常）

因為市場賣的都是油桃，女子特意找了很久才買到毛桃。但是她不理解為什麼要把桃子放水裏泡着，還要用滿是桃毛的水煲湯。「不知道燉湯的話桃子要不要切，水果還能和排骨一起煮嗎？」

有網民好心提醒五指毛桃是一種像樹根一樣的藥材，被女子堅定反駁稱不是樹根。網民：有沒有可能是「五指毛桃」不是「五隻毛桃」啊？！還有網民笑稱：千萬別學煲仔飯。

女子初到廣東買「五隻毛桃」煲湯▼▼▼

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五指毛桃：廣東人的「祛濕神器」

五指毛桃，是桑科榕屬植物粗葉榕的乾燥根，別名五爪龍、五指牛奶等，因其葉片形似五指、果實披毛如桃而得名。《中國藥典》記載其：味甘、性平，入脾、肺、肝經，具有健脾補肺，行氣利濕，舒筋活絡的功效。五指毛桃性味、功用十分切合嶺南人群「虛不受補」的體質特點。

臨床上五指毛桃常用於治療脾肺虛弱、產後無乳、風濕痹痛、跌打損傷、肺癆咳嗽、肝硬化腹水等病症。

1. 補氣而不燥

五指毛桃又被稱為「南芪」、「廣東人參」，相對應的則是有「北芪」之稱的黃芪。

黃芪作為補氣經典食藥材而為大家所熟知，然而黃芪雖好，很多人用了後，卻容易出現燥熱上火的情況。而生於嶺南之地的五指毛桃，其補氣效果不亞於黃芪，但比黃芪溫和，補而不燥，尤其適合南方濕熱體質的人，也因此而得名。

生於嶺南之地的五指毛桃，其補氣效果不亞於黃芪，但比黃芪溫和，補而不燥，尤其適合南方濕熱體質的人。（廣東省中醫院）

國醫大師鄧鐵濤更是評價：「（五指毛桃）益氣而不作火，補氣而不提氣，扶正而不礙邪」。五指毛桃補而不燥、益氣不傷陰，不會引發上火，尤其適合虛不受補、又濕又虛的人。

2. 健脾補肺

五指毛桃歸脾經，能兼顧健脾、補肺，尤其擅長補益脾肺正氣，補虛能力強，適合日常用，尤其是「脾肺常不足」，臟腑嬌嫩的小孩子，尤其適合用於日常調補。而有鼻炎、鼻竇炎、腺樣體肥大的孩子或大人，脾肺氣虛的情況也很常見，此時五指毛桃也是很不錯的選擇。

3. 行氣利濕

五指毛桃能通過健脾來運化水濕，也能通過調暢機體氣機，疏通水濕排泄的通道來祛除濕濁，且跟單純利濕的茯苓、薏米等不一樣，它「利」的同時還「補」，標本都顧上，祛濕而不傷正氣。濕氣重又容易累的「脾虛」朋友，日常用它調理，再合適不過。

現代藥理學研究也表明，五指毛桃不僅具有調節胃腸道、免疫系統等作用，還有止咳、祛痰、平喘等作用。

最後要提醒一句的是，斷腸草（大茶藥）的根與五指毛桃長得很像，但它含鈎吻生物鹼，有劇毒，近年來也時有因誤將斷腸草當五指毛桃食用致食物中毒的新聞報道。因此大家如果要用，要在中藥師的指導下，到正規食藥材店購買和使用，避免自行在野外採摘。

免責聲明：本文內容僅為飲食文化科普與安全提醒，不能替代專業醫療建議。如有健康問題，請諮詢醫生或專業中醫師。購買、食用五指毛桃請務必通過正規渠道，切勿自行採挖野生植株。

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