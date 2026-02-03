完全分唔到！新疆25歲男子長相激似澤連斯基　開抖音帳號爆紅

新疆一名25歲年輕男子，近日因長相酷似烏克蘭總統澤連斯基而在網絡上引發熱議。他也將外界對其的關注度轉化為推廣家鄉美食的契機，吸引網友慕名打卡。



根據《海報新聞》等內媒報導，這名新疆男子名叫伊力亞塔伊爾，平時經營饢（一種新疆烤餅）店，其側臉輪廓、鬍鬚造型以及神韻，可說是與澤連斯基高度相似。

新疆一名男子因撞臉烏克蘭總統澤連斯基爆紅。（抖音圖片）

來看看撞臉烏克蘭總統的「新疆版澤連斯基」：

網友也紛紛留言表示：

「真的像啊」

「兄弟倆人一個打饢，一個打螺絲（俄羅斯）」

「確實很像」

「這位早就火了，咋今天才上熱搜」



伊力亞塔伊爾接受採訪時提到，自己是土生土長的新疆人，從15歲開始學做饢，曾被許多人說自己長得像澤連斯基：

現在很多網友看到我的視頻（影片）慕名而來，希望能讓更多人喜歡上新疆美食饢。

伊力亞塔伊爾在因「撞臉烏克蘭總統」走紅後，其短影音平台帳號名稱也改成「打饢斯基」，目前已有超過34萬粉絲。許多人也實際前往他的店舖打卡，伊力亞塔伊爾透露，現在平均每天要做300個饢。

