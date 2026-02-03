現場畫面曝光！江蘇在建大橋倒塌致5人亡　投資2億曾計劃9月通車

2月2日，江蘇省響水縣在建的連申線月港大橋塌落，事故共造成5人死亡。網傳影片顯示，月港大橋的主跨部分發生斷裂倒塌，有幾名人員落水。資料顯示，月港大橋投資金額2.03億元（人民幣，下同）。響水縣人民政府官網曾發文稱，力爭2026年9月份建成通車。



網傳影片顯示，橋樑地面發生塌陷。

事發當日工人曾留言「打完灰收拾一下就放假」

《新華社》此前發佈消息稱，2月2日17時46分，江蘇省鹽城市一座在建橋樑發生垮塌事故，共造成5人死亡。

2025年8月開始，有疑似參與該項目的網民（抖音@三三哥）持續在社交平台更新該項目的建設進展。事發當日中午，有網民詢問其何時放假，該網民回覆：「打完灰，再收拾一下就放假」。

大橋垮塌時，有周邊居民稱聽到很大的聲響。網傳影片顯示，月港大橋的主跨部分發生斷裂倒塌，岸上的人不斷呼救，一輛混凝土罐車停放在離垮塌處不遠。當地一位混凝土罐車司機介紹稱，他看到了罐車在橋面的影片，「司機一般不會下車，卸料有專人負責，那個司機只要沒下車應該安全。」

在建大橋項目總金額2億

據響水縣政府官網2025年3月文章顯示，因月港大橋、周集大橋不滿足Ⅱ級航道通航淨空，需中斷交通拆除重建。縣公安交警部門從2025年3月22日至2027年6月16日，對月港大橋、周集大橋實施交通管制，實行全幅封閉，對兩座大橋拆除重建。

《大風新聞》報道，據公開資料，鹽城響水縣月港大橋屬於連申線黃響河至淮河入海水道段航道整治工程。月港大橋項目投資金額約為2.03億元，計劃工期38個月。

2025年11月29日，「鹽城發佈」賬號曾發文介紹稱，月港大橋主跨已基本建成，長達95米，彎月形系杆拱橋也即將完成。響水縣人民政府官網曾發文顯示，縣交通運輸局領導介紹，正在建設的月港大橋等力爭2026年9月份全部建成通車。

已成立調查組 是否工程質量問題有待調查

事發後，響水縣政府成立了安全調查組。有網民質疑橋樑為「豆腐渣工程」，對此，鹽城市交通運輸局工作人員表示，相關科室已前往月港大橋事故現場了解情況，暫未接到「坍塌事故與工程質量有關」的信息，「事故調查清楚，我們會向社會公布調查結果的。」