75億元水庫大壩項目疑偷工減料　監理人員曾受宴請獲異性有償陪侍

據內媒《經濟參考報》近日報道，福建省三明市永安抽水蓄能電站的總投資75億元人民幣的下水庫工程在施工中被指存在嚴重偷工減料問題。該工程由中國電建（601669.SH）下屬的水電三局和水電十六局等單位負責。而且，多名監理人員曾接受施工方宴請，飲酒唱歌，並有異性有償陪侍人員。



現場調查顯示，用於加固大壩邊坡的數百根錨筋樁存在重大質量缺陷，很多樁的實際施工長度遠低於設計要求，部分樁甚至不到設計長度的三分之一。此外，多數錨筋樁未依規範進行水泥砂漿灌注，施工方僅在樁孔口進行簡單封漿處理應付檢查。

水利工程專家指出，水庫大壩的安全性與壩肩的穩固程度息息相關，錨筋樁是確保這一穩固性的標準技術。設計圖紙要求，永安抽蓄電站下水庫的錨筋樁必須由三根符合標準的鋼筋與鋼管組成。不過，施工人員透露，許多後續施工的錨筋樁僅用簡單的「點焊」方式連接，未能達成設計整體結構的要求。

據一名工人表示，焊鋼筋太過麻煩，一天估計只能焊一兩根，所以簡單化了。此外，施工記錄顯示，原設計長度9米的錨筋樁調整為12米 ，但實際施工長度卻縮短至3至5米，有的甚至不到兩米，且三根鋼筋中僅有一兩根勉強達到標準長度，其餘鋼筋長度差異顯著，存在明顯「長短不一」的缺陷。工人反映，合格的錨筋樁僅佔30%，其餘為「殘次品」。

2025年8月16日的《永安抽蓄電站現場備忘錄》明確記錄，錨筋樁設計長度已由9米調整為12米。然而，實際施工情況與設計要求嚴重不符。（每日經濟新聞）

工人在徒手將兩根長度約兩米的鋼筋插入孔洞。（每日經濟新聞）

值得注意的是，該工程的監理單位浙江華東工程咨詢有限公司與設計單位中國電建集團華東勘測設計研究院有限公司都隸屬於中國電建，這一關係引發了業內人士對他們能否恪盡職守的質疑。近期獲得的視頻顯示，華東咨詢公司的多名監理人員曾接受施工方宴請，在KTV娛樂場所飲酒唱歌，每人身邊均有一至兩名異性有償陪侍人員。據知情人士透露，監理等相關方與施工方的此類違規行為並非首次發生。

華東咨詢公司的多名監理人員曾接受施工方宴請，在KTV娛樂場所飲酒唱歌，每人身邊均有一至兩名異性有償陪侍人員。（每日經濟新聞）

據《極目新聞》報道，永安市水利局已成立專項調查組，並已到施工現場進行調查核實。永安抽水蓄能電站項目的總投資為75億元，將成為福建省的重要能源項目，預計每年可發電12.6億千瓦時，並有助於減少二氧化碳排放。

中國電力建設股份有限公司成立於2009年，至今業務持續擴展。今年前三季度，公司實現營業總收入4395.53億元，同比增長3.05%。