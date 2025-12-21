王力宏演唱會宇樹機械人伴舞　表演側空翻獲馬斯克讚好｜有片

台灣歌手王力宏近日在成都舉行巡迴演唱會，6台宇樹科技的人形機械人登台伴舞，引發熱議。



12月18日晚上，身穿銀色亮片的機械人與王力宏同台演繹《火力全開》，是全球首個機械人在演唱會舞台上的表演。

影片顯示，6台機械人與人類舞者高度同步，完成揮臂、踢腿、轉身等連續舞蹈動作，還集體完成了高難度的側空翻動作。

6台身穿銀色亮片的機械人與王力宏同台表演。（影片截圖）

機械人表演高難度的側空翻動作。（影片截圖）

宇樹機械人登王力宏演唱會伴舞：

《杭州日報》報道，早在2個月前，王力宏曾專程前往杭州的宇樹科技參觀了解機械人技術，當時他還在社交平台上發布了參訪經歷。

有消息稱，此次合作籌備了3個多月，使用的人形機械人是其最新迭代產品，擁有超過17個自由度，支持動態平衡控制，回應速度快，適合舞台表演場景。

王力宏曾前往宇樹科技參觀了解機械人技術。（微博@王力宏）

影片在網上廣傳後引發國內外的關注，Tesla CEO 馬斯克（Elon Musk）更在X平台轉發影片並留言「Impressive」（令人印象深刻）。

值得一提的是，Tesla同樣在推進人形機械人的研發。在2024世界機器人大會期間，Tesla的Optimus（擎天柱）人形機械人曾亮相北京。另有報道稱，今年5月，Optimus展示了初步的肢體協調能力，掌握了多種舞蹈動作。

在龍年春晚上，宇樹科技研發的機械人穿著花棉襖表演了轉手絹，引起熱議。而早在2021年的牛年春晚，宇樹科技的四足機械人「牛犇犇」就已完成當時國內首次高性能四足機械人集群舞蹈表演。