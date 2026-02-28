湖南男子網吧打機遭「硬騎」　陌生女突闖包廂自行脫褲緊抱不放手

湖南岳陽日前發生一起離譜案件，一名年輕男子在網咖包廂內玩遊戲時，竟遭一名陌生女子闖入猥褻。影片顯示，女子一進門就脫下褲子，接著伸手撫摸男子全身，甚至試圖「騎」在他身上，男子則嚇得連喊救命，直到工作人員介入制止才結束這場驚魂，事後男子也報警處理。



陌生女子闖入脫褲亂摸、試圖跨坐 他高喊救命

根據《后浪視頻》、《東方日報》報導，事件發生於2月24日。監視器畫面顯示，兩名男子當時在包廂內打遊戲，一名陌生女子突然推門闖入，起初兩人全神貫注於遊戲，未察覺異狀，女子接著竟脫下褲子，拉椅坐在其中一名男子旁邊，隨即對他上下其手。男子驚嚇之下連人帶椅向後退數步，仍被女子窮追不捨。

湖南男子網咖打電動遊戲，突然遭陌生女闖入包廂猥褻。（微博/后浪視頻）

監控畫面全程曝光 女子窮追不捨：

畫面可見，女子隨後將腿跨上男子身體，意圖「騎乘」對方。接著男子不斷掙扎推開女子後試圖逃離，但女子又上前拉扯，甚至在狹小包廂內追逐，讓男子連聲呼喊「救命」。與此同時，另一名男性友人仍專注於遊戲，對旁邊的混亂情況毫無反應。

目擊者：以為是情侶

目擊者表示，起初以為兩人是情侶吵架，因此未立即干預，直到男子喊救命才發現不對，最後是網咖工作人員出現，才制止了女子。網咖員工透露，該名女子此前曾在店內騷擾其他顧客，但因未有肢體接觸，店方誤以為雙方相識而未干預。事發後男子已報警處理，不過目前警方未就事件通報，未知涉案女子的動機及警方的處理方法。

