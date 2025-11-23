深圳女網購枕頭驚見「數千活蟲蠕動」 店家：若定時保養不會長蟲
深圳一名女子透過網絡購買了價格239人民幣，號稱「德國護頸枕」的枕頭，然而在使用一段時間後，發現床單與棉被上有小蟲蠕動，她打開枕頭檢查，發現裡面竟有數以千計的活蟲。
枕頭長蟲業者拒賠 女子怒投訴
《新浪新聞》報導，女子表示自己有潔癖，平時會定期晾曬枕頭與更換枕套，不太可能因個人使用不當而導致長蟲，認為枕頭本身就攜帶大量蟲卵。
按圖看看枕頭中數以千計的活蟲，客服又如何回應👇👇👇
詢問客服人員後，對方表示產品在出廠前都會經過高溫殺菌，若「定時保養」是不會長蟲的，並指出蕎麥材質的枕頭若經常接觸濕髮容易受潮，可能影響枕芯狀態，強調商品本身並無問題，拒絕退款。
女子透過中國消費者申訴平台「黑貓投訴」客訴，並表示也會向監管單位投訴。
影片曝光後網友直呼好噁心，不少人表示自己有相似經驗，認為材質天然的枕芯確實容易攜帶蟲卵，否則蟲不會無中生有，
「如果有高溫消毒，蟲卵不可能還孵化，就是品質問題」
「這種蟲還會飛，建議換成乳膠的」
「非要睡蕎麥枕的話，可以定期用微波爐打一下，蟲卵蟎蟲全消，只是要注意溫度」
還有中國網友提到：
「帶德國兩字就是智商稅，好多人樂意買」
「還迷信什麼德國技術」
黑貓投訴提醒民眾，枕頭套應適時清潔並曬乾，枕芯也應定期置於陽光下曝曬以免長蟲，並保持衛生習慣。
