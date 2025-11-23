深圳女網購枕頭驚見「數千活蟲蠕動」　店家：若定時保養不會長蟲

深圳一名女子透過網絡購買了價格239人民幣，號稱「德國護頸枕」的枕頭，然而在使用一段時間後，發現床單與棉被上有小蟲蠕動，她打開枕頭檢查，發現裡面竟有數以千計的活蟲。



枕頭長蟲業者拒賠 女子怒投訴

《新浪新聞》報導，女子表示自己有潔癖，平時會定期晾曬枕頭與更換枕套，不太可能因個人使用不當而導致長蟲，認為枕頭本身就攜帶大量蟲卵。

按圖看看枕頭中數以千計的活蟲，客服又如何回應👇👇👇

+ 7

詢問客服人員後，對方表示產品在出廠前都會經過高溫殺菌，若「定時保養」是不會長蟲的，並指出蕎麥材質的枕頭若經常接觸濕髮容易受潮，可能影響枕芯狀態，強調商品本身並無問題，拒絕退款。

女子透過中國消費者申訴平台「黑貓投訴」客訴，並表示也會向監管單位投訴。

影片曝光後網友直呼好噁心，不少人表示自己有相似經驗，認為材質天然的枕芯確實容易攜帶蟲卵，否則蟲不會無中生有，

「如果有高溫消毒，蟲卵不可能還孵化，就是品質問題」

「這種蟲還會飛，建議換成乳膠的」

「非要睡蕎麥枕的話，可以定期用微波爐打一下，蟲卵蟎蟲全消，只是要注意溫度」



還有中國網友提到：

「帶德國兩字就是智商稅，好多人樂意買」

「還迷信什麼德國技術」



黑貓投訴提醒民眾，枕頭套應適時清潔並曬乾，枕芯也應定期置於陽光下曝曬以免長蟲，並保持衛生習慣。

延伸閱讀：

4醫院拒收！印尼孕婦身亡「一屍兩命」 輿論怒轟：醫療殺人

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】