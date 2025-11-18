女子網購毛公仔竟發現眼睛「暗藏鏡頭」　商家承認：員工沒注意

11月16日，廣西賀州梁女士向記者反映，自己網購的20個玩偶套裝中，有一個玩偶眼睛內發現疑似攝像頭。



梁女士和商家溝通後，商家稱商品是「混搭發貨」「員工沒注意」，並表示存在帶攝像頭的玩偶。

廣西梁女士自己網購的20個玩偶套裝中，發現有一個玩偶眼睛內發現疑似攝像頭。目前涉事商家頁面已不可見（截取自微博＠新京報）

網購的公仔眼睛竟暗藏攝像頭：

+ 12

17日，內媒記者從涉事網購平台客服處獲悉，平台已對該商家商品全鏈路下架處理。在涉事網購平台搜索，發現該商家頁面已不可見。

另據紅星新聞報道，四川國叁律師事務所律師杜勇表示，攝像頭就是一種工具，但隱藏在布娃娃裏的隱形攝像頭，需要認定其影片用途，如果影片用途產生了違法行為構成侵權，需承擔相應法律責任。

北京東衛（成都）事務所律師陳小虎表示，購買的玩偶是否有攝像頭，消費者應該有知情權。另一方面還需要看攝像頭是否拍到了影片，如果拍了影片，涉嫌侵權，消費者可起訴維權，也可向購物平台投訴進行處理。

【延伸閲讀】山東男入女廁偷拍 遭美女拳館老闆一招鎖喉制伏後求饒（點擊放大瀏覽）