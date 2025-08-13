印度男開閃光燈與大象自拍　遭狂踩施暴「當眾脫褲」　結局更悲哀

印度一名男遊客日前嘗試在保護區的公路上與大象自拍，卻意外激怒大象，遭其一路追逐。



這名男遊客不慎摔倒在地，被大象連續踩踏，導致外褲及內褲脫落。儘管他後來僥倖逃脫，只受到輕傷，但卻一度擾亂了公路交通，並遭當局罰款。

印度一名男遊客開閃光燈與大象自拍激怒對方，遭其一路追逐狂踩，連褲子也被脫掉。（Facebook@Nammuru Mysuru）

遭大象狂追施暴「脫褲」 事後還慘被罰款（點圖放大瀏覽）：

綜合外媒報導，事件10日發生在印度67 號公路上，這條公路穿過班迪普爾老虎保護區（Bandipur Tiger Reserve），嚴禁車輛停車。

據報導，這名男子名為巴沙維（R Basavaraj），來自楠姜古德（Nanjangud），當時正試圖與大象自拍，卻被大象攻擊。據悉，大象本安靜地在吃紅蘿蔔，但當巴沙維靠近並使用閃光燈拍照時，大象就被嚇到了。

社群媒體的影片顯示，大象瘋狂追逐巴沙維，巴沙維儘管拚命地跑卻不慎跌倒，遭大象踩踏，黑色的褲子被扯下，藍色的內褲也鬆脫。

森林副保護員兼班迪普爾老虎保護區主管帕克朗（S. Prabhakaran） 稱，巴沙維在被拘留後承認違反保護區規定，被罰款25000盧比（約2237港元），官員還要求他提供一份書面承諾，保證不再有類似行為。

有關單位隨後分享巴沙維被大象追趕的影片，而他也在背景中說明：

我從班卡普拉寺回來時，在公路上看到了這頭大象。我試圖自拍，結果被牠襲擊。我敦促其他人不要停車，不要因為任何原因下車，也不要餵食野生動物。

