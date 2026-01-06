7款嬰幼兒韓國紫菜重金屬超標　兒科醫生警告或損大腦致慢性腎病

嬰幼兒韓國紫菜重金屬超標｜家長可能以為市面上標榜嬰幼兒食品的產品，成份會較為單純，比起一般食品更健康，但原來部分嬰幼兒食品也有健康風險！近日，台灣有媒體將7款嬰幼兒韓國紫菜送往檢驗，竟發現全數產品的重金屬含量超標！兒科醫生警告過量攝取或對健康造成深遠影響。



台灣《鏡週刊》將7款標榜嬰幼兒食品的韓國紫菜，送往SGS檢測認證公司作檢驗，結果發現7款韓國紫菜的重金屬含量超標，其中一款紫菜的鎘含量竟超標53倍。

7款嬰幼兒紫菜產品重金屬超標

台灣衛生福利部規定，嬰幼兒食品含鉛限量0.05亳克／公斤；含鎘限量0.04亳克／公斤。

1.BEBE貝兒純淨海苔（韓國進口）

檢測數值（亳克／公斤）：鉛：0.12（超標2.4倍）；鎘：1.26（超標31.5倍）

2.LUSOL無鹽無調味烘烤海苔（韓國進口）

檢測數值（亳克／公斤）：鉛：0.15（超標3倍）；鎘：0.90（超標22.5倍）

3.芽米寶貝100%純橄欖油海苔（台灣品牌）

檢測數值（亳克／公斤）：鉛：0.07（超標1.4倍）；鎘：2.14（超標53.5倍）

4.Naeiae韓國幼兒紫菜（韓國進口）

檢測數值（亳克／公斤）：鉛：0.07（超標1.4倍）；鎘：1.22（超標30.5倍）

5.MB BABY萌寶寶海苔（韓國進口）

檢測數值（亳克／公斤）：鉛：0.18（超標3.6倍）；鎘：0.93（超標23.25倍）

6.韓爸田園日記嚴選初收孩苔（台灣品牌）

檢測數值（亳克／公斤）：鉛：0.22（超標4.4倍）；鎘：1.23（超標30.75倍）

7.ibobomi無調味海苔片（韓國進口）

檢測數值（亳克／公斤）：鉛：0.11（超標2.2倍）；鎘：1.49（超標37.25倍）

兒童神經系統未發育完全 對重金屬吸收率高於成人

台灣小兒科巫漢盟醫師在社交平台發文，提醒家長兒童對重金屬的吸收率遠高於成人，且神經系統尚未發育完全，因此攝取過量的鉛或鎘，對健康的影響非常深遠。

鉛過量的影響

巫漢盟醫師指出，鉛中毒最危險的地方在於初期通常沒有明顯症狀，當家長察覺異常時，往往已經對大腦造成不可逆的傷害。

1. 神經與行為發育（最顯著）

智力受損：即使是低濃度暴露，也可能導致IQ下降、學習障礙。

行為異常：出現過動、注意力不集中、容易激動易怒、具攻擊性或反社會行為。

發展遲緩：語言能力退化、動作協調性變差。

2. 生理症狀

消化系統：陣發性腹痛、噁心嘔吐、嚴重便祕。

血液系統：影響血紅素合成，導致貧血，孩子臉色可能較蒼白。

骨骼牙齒：鉛會替代鈣質儲存在骨骼中，可能導致生長遲緩；長期暴露者牙齦處可能出現灰黑色的「鉛線」。

3. 急性重症

若短期大量攝取，可能引發「鉛腦症」，出現抽搐、意識混亂、昏迷甚至死亡。

巫漢盟醫師指兒童對重金屬的吸收率遠高於成人，且神經系統尚未發育完全，因此攝取過量的鉛或鎘，對健康的影響非常深遠。（Freepik）

鎘過量的影響

鎘在人體內的半衰期極長（可達 20-30 年），主要傷害腎臟與骨骼。

1. 腎臟損傷（主要攻擊目標）

蛋白尿：鎘會破壞腎小管，導致蛋白質、葡萄糖或胺基酸隨尿液排出。

腎功能衰竭：長期累積可能演變為慢性腎臟病。

2. 骨骼病變

痛痛病：鎘會干擾鈣質吸收，導致骨質疏鬆、軟骨症，嚴重時骨頭極易骨折並產生劇烈疼痛。

生長抑制：影響孩子身高的正常發育。

3. 其他影響

消化道刺激：急性攝取會導致嚴重的嘔吐、腹痛及腹瀉。

呼吸與心血管：長期接觸可能增加成年後高血壓及心血管疾病的風險。

巫漢盟醫師提醒，如果孩子出現相關症狀，家長應先帶孩子去醫院檢查。另外，家長在幫孩子準備食物時要切記均衡，定期更換食材種類，或許就能避開這種食安危害。