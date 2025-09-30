6個月嬰血鉛超標7倍　媽媽用錯「護膚法」害母子中毒

內地一名25歲的陳姓女子，因為在網上學來的「護膚法」，導致自己和僅6個月大的寶寶同時嚴重鉛中毒。



內媒《潮新聞》報道，一個多月前，陳女士發現寶寶突然胃口變差，無法順利喝奶，還頻繁出現惡心、嘔吐等症狀。經過兩周輾轉就醫，最終在浙江一家醫院確診為嚴重鉛中毒。檢查結果顯示，寶寶血鉛濃度高達700μg/L（正常值小於100μg/L），陳女士本人也超過600μg/L。

醫院追查原因後發現，問題出在陳女士自行使用的「醋酸鉛濕敷法」。她因為夏天常長汗皰疹，聽信網民建議，購買醋酸鉛溶液後未加稀釋，幾乎每天多次濕敷或洗手，持續近一個月。由於初為人母，她又格外注重衛生，頻繁用該溶液洗手後再幫孩子沖奶、洗奶瓶、餵食，結果鉛殘留透過間接接觸進入嬰兒體內。

對此，浙江醫師李國輝指出，醋酸鉛是一種水溶性鉛鹽，可透過皮膚吸收，尤其當皮膚有傷口或濕疹時，吸收速度會急劇增加。他解釋鉛一旦進入血液，解離成鉛離子（Pb²⁺），便隨血流遍布全身，開始破壞過程。

報道提到，醋酸鉛濕敷在內地過去曾用於治療急性滲出性皮膚病，但濃度極低，因其鉛毒性風險，目前正規醫療已逐步以更安全的療法取代。陳女士事後深感後悔，坦言沒想到自己看似「衛生」的習慣，竟導致母子雙雙中毒。