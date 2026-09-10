閃令令外賣保温袋別囤積！甲醛細菌雙重超標　吸入恐危害健康

不少人都有這樣的習慣，銀閃閃的外賣保温袋捨不得扔，覺得厚實耐用，留着裝飯盒、收納雜物。但這個看似省錢的小習慣，卻暗藏健康風險。



在內地，近日「食品保温袋甲醛超標」衝上熱搜，讓不少人心裏一緊。

很多人愛囤的外賣保温袋可能甲醛超標。（羊城晚報）

有些外賣袋子好看又保温，很多人不捨得扔，拿來稍加改造成了抽紙盒、收納袋、冰箱分格袋……然而一些外賣袋子在生產過程中，很可能添加了甲醛，用於提高材料的耐水性、抗皺性等，尤其是袋子上會使用膠黏劑，往往是甲醛的「重災區」。

把這樣的袋子放在家裏，簡直等於放了一個「污染源」，讓你在不知不覺中吸入甲醛，危害健康。

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如果用它來裝蔬果，甲醛溶解在蔬果表面的水分中，還會造成蔬果污染，一些多孔類、葉類蔬菜更危險。尤其是在冰箱的低温環境下，甲醛釋放速度雖然減慢，但持續接觸時間延長，導致食物在不知不覺中「吸收」了更多甲醛。

如果用這種保温袋來裝蔬果，甲醛溶解在果蔬表面的水分中，還會造成果蔬污染。（羊城晚報）

研究人員曾將同一批蔬菜分兩組存放：一組使用外賣保温袋，一組使用食品級保鮮袋。72小時後檢測發現，前組蔬菜甲醛含量比後者高出3至5倍。

所以，千萬別再囤外賣袋子了，更不能拿來直接接觸蔬果、肉類，以免吃進甲醛而不自知。

有網友表示劣質保温袋的味道真的很刺鼻▼▼▼

還有網友表示「以前完全不知道」「還尋思着省錢了」▼▼▼

很多人存在一個誤區：保温袋是用來裝熱飯的。但實際上，這類一次性外賣保温袋設計初衷更多偏向保冷，適合存放冰飲、冷凍食材，並不適配高温熱食環境。

外賣袋子比你想象的髒多了 菌落數量最高超標12倍

即使外賣袋子沒有甲醛，也不建議大家囤積，因為它的髒污程度可能超乎你的想象！

首先，外賣袋子在生產、運輸、儲存等環節都可能沾染到大量細菌和污染物；

其次，商家在打包過程中，打包台上的衛生環境也難以知曉；

第三，外賣員的儲物箱往往裝過各種食物、藥物、生活用品等，裏面還可能殘留着撒漏的湯汁、遺漏的雜物，又不常清潔消毒，簡直是細菌的「大本營」。



有檢測顯示，外賣包裝袋表面的菌落總數最高能超標12倍，近半數能檢出大腸菌群，甚至還有致病性金黃色葡萄球菌。

外賣包裝袋表面的菌落總數最高能超標12倍（羊城晚報）

如果家裏有老人、小孩、孕婦等抵抗力差的人，摸了外賣袋又接觸食物，很可能因此生病。

建議收到外賣後，將外賣放在地上，拆開包裝，取出食物放在桌上，然後先洗手再吃飯，用餐結束後立即將外賣包裝放至門外或扔掉。

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外賣盒中的有害物 增加多種疾病風險

除了外賣袋子，外賣的塑料（塑膠）餐盒也是健康的一大「殺手」。

發表在《生態毒理學與環境安全》上的一篇研究表明：當温度超過65℃時，普通塑料餐盒就會釋放出微塑料和全氟化合物。

外賣的塑料餐盒也是健康的一大「殺手」。（Kim Deachul@Unsplash）

而諸多研究表明，微塑料顆粒不僅會傷害消化道，還會隨着血液流動沉積在心臟、肝臟、神經系統等部位，增加相關疾病風險。

全氟化合物則會損傷血管內皮，長期累積可引發動脈粥樣硬化，增加心血管疾病風險。

即使是標了「微波爐可用」、較耐高温的「PP5」材質塑料餐盒，在高温短時間加熱下，也可能釋放有害物，如：雙酚A。

雙酚A是公認的激素干擾物，與肥胖、甲狀腺功能紊亂以及不孕症等都有一定的關係。長期接觸，即使單次量不大，也會在體內累積，慢慢打亂人體正常的激素系統。

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怎麼判斷袋子有問題？

打開袋子如果聞到明顯刺鼻化工氣味，說明膠水殘留超標，直接丟棄，不要繼續使用，更不要拿來裝食物。

安全使用建議

1. 外賣拿到手，儘快把餐品取出，不要長時間把熱食悶在保温袋內；

2. 禁止複用外賣保温袋裝熟食、熱食、蔬果、飲用水；

3. 即便做雜物收納，也不建議長期在家密閉空間囤積大量舊保温袋；

4. 如果需要自備保温袋帶飯，選購明確標註食品接觸級、採用環保水性膠的正規產品；

5. 外賣保温袋可以非食品接觸場景短暫收納，但不建議長期循環使用。



總而言之，大家能不點外賣儘量不點。如果實在不想做飯，建議拿到外賣後及時倒進自家瓷碗，減少高温食物與塑料的接觸時間。