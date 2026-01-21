新衣服不洗直接穿　當心甲醛殘留致過敏　選購前要注意這幾點

新衣服買來你會直接穿還是拿去洗呢？根據調查顯示竟只有22.8%的消費者會確實清洗新衣服，那麼究竟新衣服需不需要洗過再穿？



事實上新衣服表面通常會有甲醛殘留，長期接觸下來將會嚴重影響身體健康，看完之後千萬別在貪圖方便而不洗了！！！

新衣服買回來不要偷懶

新衣服冷知識

新衣服穿前需要洗過嗎？

根據調查報告顯示，市售衣服拆封後，只有22.8%的消費者會洗完再穿，而絕大多數61%只洗貼身衣物，剩餘8.2%朋友則是完全都不洗，普遍認為沒穿過的新衣服應該很乾淨，然而事實上，新衣服中殘留大量的化學物質，最好是洗過再穿才不會傷身體。

新衣服「非洗不可」原因出在這

大部分衣服製作過程中，為了固色和防皺，通常會在印染時加入甲醛，甲醛與衣服纖維結合並固定於衣服上，而剩餘為結合的則會黏著在衣服表面，就需要透過水洗把有害物質洗掉，這也就是為什麼衣服買來「非洗不可」的原因，否則很可能皮膚出現紅腫搔癢、過敏、皮炎等症狀。

貼身衣物初次清潔尤為重要

除了甲醛外，衣物製作過程中通常也會加入NPE（壬基酚），目的是為了讓顏色更加醒目，來抓住消費者的目光，過去像是ZARA、Levi's都曾被驗出販售服飾含壬基酚、塑化劑等，恐對人體包括神經、免疫、內分泌系統等產生影響，尤其是「貼身衣物」初次穿著時絕對不能忽視清潔步驟，否則長期下來嚴重甚至會影響到生殖能力。

購買衣服前必知注意事項

衣服上殘留的甲醛、壬基酚、塑化劑等，可能引發過敏反應，甚至是白血病、流鼻血、急性眼症狀等，因此建議大家的買衣服前，可以記住以下幾個預防措施，首先，儘量去選擇純色、淺色或者素色衣服，避免印花過於鮮艷、面料硬挺的產品，減少讓化學染劑碰到身上，再來材質上則推薦棉麻，最後可以在購買時，先聞聞看衣服，有刺激性味道代表衣服表面有甲醛等化學物殘留。

同場加映：衣物污漬急救3招 唇膏印咖啡漬都救到 附洗衫推薦3款去漬神物

